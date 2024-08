“Mi único delito fue salir a buscar trabajo”: Jornaleros demandan a Chicago y Home Depot por supuestos abusos

En la mañana de este martes, cinco jornaleros inmigrantes entablaron una demanda federal contra la ciudad de Chicago y Home Depot en la que alegaron ser víctimas de abusos, incluso a nivel de golpes, mientras buscaban trabajo afuera de una de las sucursales de Home Depot.

Los presuntos abusos detallados en la demanda habrían ocurrido entre octubre de 2023 y mayo de 2024 en un Home Depot ubicado en el Barrio de las Empacadoras.

Willian Giménez llegó a Chicago de Venezuela el 12 de octubre de 2023. En busca de un sustento para su familia, Giménez se presentó afuera de la tienda Home Depot localizada entre la Western y la calle 45 para ofrecer sus servicios como jornalero. Sin embargo, afirmó que nunca se imaginó lo que viviría.

"Fui llevado a las instalaciones de Home Depot a una oficina. Ahí fui golpeado, maltratado, me hicieron firmar un documento el cual no sé qué decía y pues bajo amenaza tuve que hacerlo no me quedó de otra”, dijo Giménez.

Otros tres jornaleros venezolanos y un hornalero colombiano aseguraron haber recibido abusos similares.

Tal como se describe en una demanda presentada este martes en la corte federal de Chicago, los supuestos abusos incluyen insultos raciales y golpes que, en algunas ocasiones, provocaron fracturas.

“Fueron detenidos en un cuartito atrás del Home Depot donde no podían decir nada, como ¡ayúdame! o ¡socorro! Esas son las cosas mayores, pero también les han cargado con delitos que son falsos”, dijo Kevin Herrera, abogado en Rise Floor Alliance.

Los demandantes afirmaron que fueron acusados de allanamiento de propiedad, fueron llevados a la policía, pero luego los cargos fueron desestimados.

Conforme a la demanda presentada, la acción legal va contra Home Depot, la ciudad de Chicago y al menos cinco guardias de seguridad de Home Depot quienes pertenecen a la policía de Chicago.

Los demandantes están siendo asesorados y representados por las organizaciones Latino Union de Chicago y La Alianza Raise the Floor. Además de una compensación monetaria no especificada, piden otras cosas.

“Nosotros estamos pidiendo justicia para los jornaleros, reparaciones (...) y también estamos pidiendo que se pueda conseguir un espacio para que los jornaleros puedan conseguir trabajo”, indicó Miguel Avelo Rivera, de Union Latina de Chicago.

Al comunicarnos con la ciudad de Chicago y con Home Depot acerca de una respuesta nos respondieron que no ofrecen comentarios sobre litigios pendientes.

“Mi único delito fue salir a buscar trabajo y querer una estabilidad, ayudar a mi familia”, comentó Giménez.

Por otro lado, los demandantes dicen que están conscientes que este proceso legal puede durar meses o años, pero que no van a descansar hasta que se haga justicia.