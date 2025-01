“Hace días no salgo”: Madre de tres hijos vive con miedo a ser deportada

El miedo a encontrarse a un agente de ICE es latente para la comunidad inmigrante.

Telemundo Chicago habló con una madre de tres hijos, quien pidió ser identificada como "Marcela", nos comentó que, aunque no es la primera vez que ha sentido este miedo, está muy preocupada por su situación y pese a que nos afirmó que no tiene antecedentes penales, prefiere no salir a la calle por miedo a encontrarse a un agente de inmigración.

"Hace tres días no salgo. Ayer de plano no llevé a los niños a la escuela porque la verdad me preocupa no regresar y no poder ver a mis hijos", dijo Marcela.

Marcela vive en Chicago y, desde el inicio de los operativos migratorios, dijo sentirse intranquila.

"Es muy triste. O sea, no salgan, no abran la puerta, cierren la puerta. Si tocan no se asome, o sea, ¿qué vida? Es algo muy fuerte", expresó Marcela.

A pesar de su angustia la vida continúa.

"Hija con el favor de Dios vamos a la escuela. ¿Cómo que no van a ir? Tienen que ir y pues yo ando muy nerviosa, también hija, pero total vamos. Ella me dijo ¿sabes qué? Mejor no me lleves porque yo no quiero que nos vaya a pasar algo o que tú no que puedas regresar conmigo o que pase algo que nos tenga que separar . Nosotros no hemos hecho nada", explicó Marcela.

Jalisco la vio nacer, sin embargo, Estados Unidos es el país que conoce y donde construyó su hogar. Lleva 32 años aquí.

"Este es mi país y de mis hijos también", dijo Marcela.

Telemundo Chicago le preguntó sobre qué pasaría si la llegan a deportar, a lo que Marcela contestó: "No sé, no sé. Tengo una vida hecha aquí hace años. Allá yo no conozco, familia no tengo o una ayuda en el aspecto mora,l económico, no sé la verdad no quiero ni pensar eso", expresó Marcela.

Así como ella hay muchas personas más con temor. Sin embargo, es muy importante que conozca sus derechos y recurra a un profesional para que le ayuden a manejar esos sentimientos.