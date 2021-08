Illinois: Anuncian ganadores de premios de $ 1 millón y becas de la lotería de vacunas

Este viernes se anunciaron los 19 afortunados ganadores del último sorteo de la lotería de vacunas de Illinois, "All In for the Win".

El Departamento de Salud Pública de Illinois dijo que el jueves notificó a los ganadores del sorteo del 26 de agosto por teléfono o correo electrónico.

Entre los ganadores del premio en efectivo de $1 millón de dólares se encuentran dos personas, una que reside en Bloomington y otra en Rolling Meadows.

También, 17 jóvenes de 12 años en adelante ganaron un plan de ahorro o beca para estudios valorada en $150,000.

Los ganadores de las becas residen en las siguientes áreas y condados de Illinois: Algonquin, Alton, Aurora, Buffalo Grove, Chicago, Condado Cook, Condado Douglas, Condado Franklin, Condado Hancock, Joliet, Condado Kendall, dos en el Condado Lake, McHenty, Peoria, y dos en Rockford.

Se aconseja a los residentes de estos condados que mantengan encendidos sus teléfonos y revisen su correo electrónico con regularidad para saber si ganaron.

Además se informa que IDPH llamará del número 312-814-3524 o enviará un correo electrónico de esta dirección DPH.communications@illinois.gov a los ganadores de cada sorteo, y no solicitará información personal en esta notificación inicial.

"Los ganadores tendrán siete días para completar, firmar y enviar de forma segura el formulario de autorización a IDPH para aceptar sus premios", dijeron los funcionarios en un comunicado.

A través de sorteos semanales de la lotería "All In for the Win", el estado otorgó $7 millones en premios en efectivo para adultos y $3 millones en becas para jóvenes.

