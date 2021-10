Horarios y eventos para celebrar Halloween en el área de Chicago

CHICAGO - Comunidades de la zona de Chicago están dando a conocer sus guías y sus eventos para celebrar Halloween en medio de la pandemia de coronavirus.

Todas las ciudades que han anunciado sus planes para el tradicional “trick-or-treat” recomiendan que las personas se queden en casa si tienen síntomas de enfermedad o se podrían contagiar fácilmente de COVID-19.

Estos son los eventos de Halloween en la ciudad de Chicago:

27 DE OCTUBRE

Halloween On the Block in the Austin Community

3:30 p.m. a 5:30 p.m.

920 West Lakeside Place

Habrá juegos y dulces para la comunidad en colaboración con la policía de Chicago.

27 DE OCTUBRE

Decora tu Propia Calabaza

4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Whitney M. Young, Jr.

715 E. 79th Street

27 DE OCTUBRE

Fogata comunitaria en Jensen Park

5:00 p.m. a 7:00 p.m.

4600 N. Lawndale Ave.

Comparte la noche en Jensen Park con tus vecinos y conoce más sobre la vida silvestre.

27 DE OCTUBRE

Fiesta de Halloween

6:00 p.m. a 7:30 p.m.

Dunning Chicago Public Library Ranch

7455 West Cornelia Ave.

Habrá cuentos de miedo, juegos, artesanías y dulces.

27 DE OCTUBRE

Historias espeluznantes

6:00 p.m. a 6:30 p.m.

Clearing Chicago Public Library Ranch

6423 West 63rd Place

27 DE OCTUBRE

Thriller Night

7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Urban Grind – River North

215 West Ohio St.

Aprende a hacer la coreografía de la popular canción “Thriller” de Michael Jackson.

28 DE OCTUBRE

Train or Treat at Chicago Women’s

9:00 a.m. a 10:30 a.m.

Chicago Women’s Park and Gardens

1801 South Indiana Ave.

28 DE OCTUBRE

Story and Craft Time in the Garden en Skinner Park

10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Skinner Park

1331 West Monroe St.

Aquí podrás leer cuentos, explorar el jardín y conocer sobre la conexión entre las plantas, los insectos, los pájaros y las personas.

28 DE OCTUBRE

Halloween Arts & Crafts at Maplewood

3:15 p.m. a 4:00 p.m.

Maplewood Playlot Park

1640 North Maplewood Ave.

Puedes crear una pieza de artesanía para decorar tu casa con motivo de Halloween.

28 DE OCTUBRE

Halloweek On the Block en la comunidad de South Chicago

3:30 p.m. a 6:00 p.m.

South Chicago

8800 South Burley Ave.

28 DE OCTUBRE

Halloweek On The Block en la comunidad de South Shore

3:30 p.m. a 6:00 p.m.

South Shore

6700 South East End Ave.

28 DE OCTUBRE

Halloweek Story Time

4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Pullman Chicago Public Library Branch

11001 South Indiana Ave.

En esta hora de cuentos habrá diferentes libros, canciones y artesanías con el tema de Halloween.

28 DE OCTUBRE

Halloween Arts & Crafts at Maplewood

4:15 p.m. a 5:00 p.m.

Maplewood Playlot Park

1640 North Maplewood Ave.

28 DE OCTUBRE

Citywide After School: Spooky Science

4:30 p.m. a 5:30 p.m.

Evento en línea

Para detalles de la actividad, haz clic aquí.

28 DE OCTUBRE

Fogata comunitaria en Mozart

5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Mozart Park

2036 North Avers Ave.

28 DE OCTUBRE

Trunk or Treat en Wentworth Park

5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Wentworth Park

5625 South Mobile Ave.

Los niños pueden venir disfrazados para ir por sus dulces de los autos que están decorados con motivo de Halloween.

28 DE OCTUBRE

DePaul Humanities Center Presents: The Horror of the Humanities IX!

6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Evento en línea

Para más información del evento, haz clic aquí .

28 DE OCTUBRE

Halloween Dance at Hale Park

6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Hale Park

6258 West 62nd Street

En esta fiesta de Halloween habrá un concurso de disfraces, competencia de baile, pintura de rostros, artes y artesanías y juegos.

29 DE OCTUBRE

Family Story Time: Halloween Edition

10:00 a.m. a 10:30 a.m.

Evento en Línea

Para más información de esta actividad de Thomas Hughes Children's Library, haz clic aquí .

29 DE OCTUBRE

Campfire Horrors at Northerly Island

1:00 p.m. a 5:05 p.m.

Greater Grand Crossing

1000 East 73rd St.

29 DE OCTUBRE

Halloween Trick n’ Treat at Galewood Park

3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Galewood Park

5729 Bloomingdale Ave.

29 DE OCTUBRE

Trunk or Treat at White (Willye B.) Park

3:30 p.m. a 5:30 p.m.

White (Willye B.) Park

1610 West Howard St.

29 DE OCTUBRE

Halloweek On the Block en la comunidad de North Lawndale

3:30 p.m. a 5:30 p.m.

North Lawndale

1500 South Christiana Ave.

29 DE OCTUBRE

Halloweek On the Block en la comunidad de West Pullman

3:30 p.m. a 6:00 p.m.

West Pullman

11900 South Peoria St.

29 DE OCTUBRE

Halloweek On the Block en Back of the Yards

3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Back of the Yards

1700 West 45th St.

29 DE OCTUBRE

Fiesta comunitaria de Halloween en Mandrake

4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Mandrake Park Fieldhouse

3858 South Cottage Grove Ave.

29 DE OCTUBRE

Trick-or-Treat en Madison Row

4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Madison St. entre Halsted y Ogden

Negocios en Madison Row estarán entregando dulces.

29 DE OCTUBRE

Fiesta de Halloween en Welles Park

4:15 p.m. a 5:15 p.m.

Welles Park

2333 West Sunnyside Ave.

29 DE OCTUBRE

Fiesta de Halloween en West Lawn

4:30 p.m. a 6:30 p.m.

West Lawn Park

4233 West 65th St.

Habrá dulces, juegos, concurso de disfraces y mucho más.

29 DE OCTUBRE

Fiesta comunitaria de Halloween en Scottsdale Playground Park

4:30 p.m. a 6:00 p.m.

Scottsdale Playground Park

4637 West 83rd St.

29 DE OCTUBRE

Halloween Storytelling at Berger

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Berger Park Cultural Center

6205 North Sheridan Rd.

29 DE OCTUBRE

Fiesta de Halloween en Calumet Park

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Calumet Park

9801 South Ave.

29 DE OCTUBRE

Ballet Folklórico de Chicago en Eckhart Park

6:00 p.m. a 6:45 p.m.

Eckhart Park

1330 West Chicago Ave.

29 DE OCTUBRE

It’s Lit: Fire In The Sky en NPV

6:30 p.m. a 9:30 p.m.

North Park Village Nature Center

5801 North Pulaski Rd.

29 DE OCTUBRE

Campfire Horrors en Northerly Island

7:00 p.m. a 8:30 p.m.

Northerly Island

1521 South Linn White Dr.

29 DE OCTUBRE

Ghouls & Gloves

7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Urban Grind – River North

215 West Ohio St.

Experiencia de una clase de boxeo para vencer el cáncer de seno.

Las autoridades de salud de Chicago indicaron que no van a cancelar Halloween, pero la gente debe esperar ver celebraciones diferentes a años pasado. El municipio dio a conocer la siguientes normas:

Uso obligatorio de cubrebocas para todos los que vayan a regalar y recoger dulces.

Recomendable dejar una luz encendida o colgar un letrero alusivo a Halloween en su ventana para que otros sepan que estás regalando dulces.

Al repartir los dulces mantén el sano distanciamiento físico y límpiate las manos con gel desinfectante.

¡Mantente en movimiento!, cuando vayas a recoger dulces y evita grupos grandes.

No comas los dulces hasta que llegues a tu casa y tengas las manos limpias.

No metas las manos en tazones o recipientes al ir por las casas.

No está permitido las casas embrujadas ni fiestas de disfraces ni en casas o bares.

Solo se permiten 6 personas o menos en grupo para ir a pedir dulces.

Consulta aquí la guía del departamento de salud de Illinois.

Aurora

El alcalde de Aurora indicó que los niños que salgan a pedir dulces deben llevar cubrebocas y mantener la sana distancia mientras vayan de casa en casa. También las personas que den dulces deben llevar guantes y mascarilla. Y se recomienda el uso de bolsas individuales de dulces.

El horario para pedir dulces es: 3 p.m. a 7 p.m.

Elk Grove Village

Las autoridades de Elk Grove Village exhortan a los niños a ponerse mascarilla mientras piden dulces a menos de que su disfraz ya tenga varias capas de tela. El municipio diseñó letreros verdes y rojos para identificar las casas que participan en esta tradición. Recomiendan repartir los dulces en bolsas individuales, colgarlos de una cuerda o crear una “resbaladilla de dulces”.

El horario para pedir dulces es: 3 p.m. a 7 p.m.

Evanston

Las autoridades de Evanston hicieron públicas guías que requieren que los niños lleven cubrebocas y mantengan la sana distancia al pedir dulces. También deben mantener las manos limpias y limitar el número de casas que visitan. Y piden a los residentes a colocar bolsas de dulces en sus porches o patios en lugar de un tazón.

El horario para pedir dulces es: 4 p.m. a 7 p.m.

Mount Prospect

Las autoridades de Mount Prospect publicaron en su página de Facebook que todos los participantes en el "trick-or-treat" deben seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. También aconsejan repartir los dulces sin contacto.

El horario para pedir dulces es: 2 p.m. a 7 p.m.

West Chicago

Las autoridades de West Chicago recomiendan que los participantes en el “trick-or-treat” deben seguir las recomendaciones de las autoridades de salud y repartir los dulces en bolsas individuales en lugar de un tazón.

El horario para pedir dulces es: 3 p.m. a 7 p.m.

Horarios para actividades la Noche de Brujas en áreas de Illinois