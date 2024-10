¿A qué hora comienza en Maratón de Chicago 2024? Recorrido, cierres de calles y más

NOTA: La transmisión en vivo de la cobertura del día de la carrera y una cámara de la línea de meta aparecerán en este enlace a partir del 13 de octubre

En unas cuantas horas la ciudad de Chicago se unirá en una gran fiesta deportiva con el Maratón de Chicago Bank of America 2024.

Se espera que más de 50,000 corredores participen en el Maratón de este año y con ellos miles de personas más estarán mostrando su apoyo para verlos pasar en el recorrido.

Aquí te decimos lo más importante que tienes que saber previo al Maratón de Chicago 2024 de este domingo 13 de octubre:

¿A qué hora empieza el Maratón de Chicago 2024?

La carrera comenzará oficialmente con la carrera en silla de ruedas masculina a partir de las 7:20 a. m., hora del centro.

¿A qué hora salen los corredores del Maratón de Chicago?

Grant Park abrirá sus espacios para que lleguen los corredores a partir de las 5:30 am, pero la competencia comenzará un par de horas después:

Salida de los corredores en silla de ruedas: 7:20 a. m.

Salida de las corredoras en silla de ruedas: 7:21 a. m.

Salida de corredores en bicicleta de mano: 7:23 a. m.

Salida de corredores de primera oleada: 7:30 a. m.

Salida de corredores de segunda oleada: 8:00 a. m.

Salida de corredores de tercera oleada: 8:35 a. m.

Acceso de espectadores a Grant Park: 9:30 a. m.

Fiesta posterior a la carrera en la milla 27: 9:30 a.m.

¿Dónde está la línea de partida?

La línea de partida del Maratón de Chicago se encuentra en Grant Park, en la intersección de Columbus Drive y Monroe Street.

¿Dónde está la línea de meta?

La línea de meta del Maratón de Chicago Bank of America se encuentra en Grant Park, en Columbus Drive, al sur de Balbo Drive. Los espectadores no pueden saludar a los corredores en la línea de meta, pero pueden hacer fila temprano para obtener un buen lugar para ver en una zona de porristas del Bank of America.

¿Dónde puedo ver a los corredores pasar?

Se anima a los espectadores a que salgan, pero no se les permite reunirse en las líneas de inicio y finalización de la carrera.

Los organizadores del maratón han creado varias zonas de apoyo en varios puntos de control el día de la carrera. Estas zonas de apoyo anuales han establecido sus propias tradiciones para que los espectadores las disfruten.

Zona de apoyo del Bank of America : estarán ubicadas en la milla 13 en N. Wacker frente a la Torre del Bank of America y nuevamente en la milla 26, cerca de la línea de meta, cerca de Michigan Avenue y Roosevelt Road. Habrá entretenimiento, artículos de apoyo y más disponibles, dijeron los organizadores.

: estarán ubicadas en la milla 13 en N. Wacker frente a la Torre del Bank of America y nuevamente en la milla 26, cerca de la línea de meta, cerca de Michigan Avenue y Roosevelt Road. Habrá entretenimiento, artículos de apoyo y más disponibles, dijeron los organizadores. Fiesta benéfica en el barrio : En la milla 15, encontrará la fiesta benéfica en el barrio del Bank of America Chicago Marathon, donde los espectadores pueden animar a los corredores benéficos.

: En la milla 15, encontrará la fiesta benéfica en el barrio del Bank of America Chicago Marathon, donde los espectadores pueden animar a los corredores benéficos. Porristas de la comunidad : Se encuentran a lo largo del recorrido del Maratón de Chicago de Bank of America y están organizadas por clubes de corredores, organizaciones sin fines de lucro y empresas.

: Se encuentran a lo largo del recorrido del Maratón de Chicago de Bank of America y están organizadas por clubes de corredores, organizaciones sin fines de lucro y empresas. Área de observación del lado este: Es un área exclusiva y se necesita un boleto de acceso de $30. Estará abierta de 8:30 am a 4:00 pm. Esta zona permite a los espectadores animar a los participantes mientras giran hacia Columbus Drive en el tramo final del recorrido de 26,6 millas. Está ubicada en el lado este de Columbus Drive.

También se puede ver a los corredores a través de la transmisión en vivo que realizarán Telemundo Chicago y NBC Chicago.

Telemundo Chicago y NBC Chicago ofrecerán cobertura televisiva completa en vivo y transmisión en vivo del Maratón de Chicago 2024, tanto en inglés como en español. Las transmisiones en vivo también estarán disponibles en las aplicaciones de NBC Chicago y Telemundo Chicago, y en el canal de transmisión 24/7 de las estaciones.

¿Cuál es el recorrido del Maratón de Chicago 2024?

La carrera comienza y termina en Grant Park, pero se extenderá más allá del centro de la ciudad para atravesar 29 vecindarios y algunas de las calles más emblemáticas de Chicago.

El recorrido de 26.2 millas llevará a los corredores a través de seis de los puentes del río Chicago, que se extienden desde el norte hasta Sheridan Road hasta el sur hasta 35th Street.

También se prevé que los seguidores se dispersen a lo largo del recorrido del maratón en varios puntos de observación.

Mira el mapa completo del recorrido aquí

El Maratón de Chicago 2024 del Bank of America está a solo una semana, y miles de competidores pronto tomarán las calles de la ciudad para este icónico evento.

Cierres de calles y horarios por el Maraton de Chicago 2024

Los cierres de calles en el área de Grant Park ya están en marcha, con el cierre de Balbo desde Columbus hasta DuSable Lake Shore Drive a partir del 30 de septiembre.

A continuación, se cerrarán algunas calles importantes de la ciudad. Aquí está la lista completa:

Miércoles, 9 de octubre: Jackson Dr. desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Drive cerrará a las 10 a.m. y volverá a abrir el lunes, 14 de octubre a las 6 a.m.

Jueves, 10 de octubre: Balbo Dr. desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr. cerrará a las 4 a.m. y volverá a abrir el lunes, 14 de octubre a las 3 p.m.

Jueves, 10 de octubre: Columbus Dr. desde Ida B. Wells hasta Roosevelt Rd cerrará a las 4 a.m. y volverá a abrir el lunes, 14 de octubre a las 3 p.m.

Viernes, 11 de octubre: Columbus Drive desde Monroe hasta Jackson St. cerrará a las 4 a.m. y volverá a abrir el domingo, 13 de octubre a las 8 p.m.

Viernes, 11 de octubre: Congress Plaza en Michigan Ave. (Van Buren St. a Harrison St. cerrará a las 4 a.m. y volverá a abrir el domingo, 13 de octubre a las 8 p.m.

Viernes, 11 de octubre: Ida B. Wells desde Michigan Ave hasta Congress Plaza cerrará a las 4 a.m. y volverá a abrir el domingo, 13 de octubre a las 8 p.m.

Viernes, 11 de octubre: Ida B. Wells desde Congress Plaza hasta Columbus Dr. cerrará a las 4 a.m. y volverá a abrir el domingo, 13 de octubre a las 8 p.m.

Viernes, 11 de octubre: Jackson Dr. desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr. cerrará a las 4 a.m. y volverá a abrir el domingo, 13 de octubre a las 8 p.m.

Sábado, 12 de octubre: Columbus Dr. desde Randolph hasta Monroe St. estará cerrada a las 6 a.m. y abrirá el domingo, 13 de octubre a las 2 p.m.

Sábado, 12 de octubre: Roosevelt Rd. desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Drive estará cerrada a las 11 a.m. y abrirá el domingo, 13 de octubre a las 6 p.m.

Sábado, 12 de octubre: Monroe St. desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr. estará cerrada a las 4 a.m. y abrirá el domingo, 13 de octubre a las 2 p.m.

Sábado, 12 de octubre: Monroe St. desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Drive estará cerrada a las 4 a.m. y abrirá el domingo, 13 de octubre a las 5 p.m.

Domingo, 13 de octubre: Columbus Dr. desde McFetridge Dr. hasta Roosevelt Road estará cerrada a las 4 a.m. y abrirá a las 6 p.m.

Domingo, 13 de octubre: Michigan Ave. desde Madison hasta 9th St. estará cerrada a las 4 a.m. y abrirá a las 9 a.m.

Domingo, 13 de octubre: Roosevelt Rd. Desde Michigan hasta Columbus Dr. se cerrará a las 4 a.m. y se abrirá a las 6 p.m.

Domingo, 13 de octubre: Michigan Ave. desde 9th St. hasta Roosevelt Rd se cerrará a las 5:30 a.m. y se abrirá a las 4 p.m.

Todas las calles se reabrirán por completo el lunes 14 de octubre a las 6 a.m.

En 2023, Kelvin Kiptum consolidó su legado en el mundo de la carrera con un récord de llegada al Maratón de Chicago, convirtiéndose en el primer corredor en terminar la carrera en menos de dos horas y un minuto.

¿Qué calles permanecerán abiertas durante el Maratón de Chicago 2024?

Las principales vías que permanecerán abiertas incluyen:

DuSable Lake Shore Drive

Inner Lake Shore Drive

Permanecerá abierta desde Diversey Parkway hasta Belmont Avenue. El acceso a DuSable Lake Shore Drive permanecerá abierto en Belmont.

Autopistas

En otros lugares, los funcionarios del maratón indican los siguientes puntos de acceso por vecindario:

Loop (limitado por Wells St., Van Buren St., Wabash Ave. y Lake St.)

Todas las calles del Loop estarán abiertas al tráfico a las 9 a.m. el día de la carrera (13 de octubre) (se recomienda el transporte público).

Al norte del Loop

Michigan Ave. al norte de 11th St. Los carriles en dirección norte y sur permanecerán abiertos, incluido el acceso a Magnificent Mile.

Clybourn Ave. permanecerá abierta.

Lincoln Ave. al norte de Sedgwick St. permanecerá abierta.

Clark St. al norte de Diversey Pkwy. permanecerá abierta.

Oeste del Loop

Milwaukee Ave. permanecerá abierta.

Halsted St. al norte de Monroe St. permanecerá abierta. Ashland Ave. al norte de Adams St. permanecerá abierta.

Damen Ave. al norte de Adams St. permanecerá abierta.

Al sur del Loop