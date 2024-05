Hombre condenado por asesinato en Chicago basándose en testimonio de testigo ciego demanda a la ciudad y la policía

Un hombre de Chicago condenado por asesinato basándose en parte en el testimonio de un testigo legalmente ciego está demandando a la ciudad y al departamento de policía.

Un juez condenó a Darien Harris en 2014 en relación con un tiroteo fatal en una gasolinera del lado sur de la ciudad en 2011. Le faltaban 12 años de una sentencia de 76 años de prisión cuando fue liberado en diciembre después de que el Proyecto de Exoneración demostrara que el testigo tenía glaucoma avanzado y mintió sobre sus problemas de visión. Harris tenía 30 años cuando quedó en libertad.

Harris presentó una demanda federal de derechos civiles en abril alegando que la policía fabricó pruebas y obligó a los testigos a hacer declaraciones falsas, informó el lunes el Chicago Tribune. Le dijo al periódico que todavía está luchando por recomponer su vida.

“No tengo ninguna ayuda financiera. Todavía me tratan como a un delincuente, por lo que no puedo conseguir un buen trabajo. Es difícil para mí entrar a la escuela”, dijo. “He estado tan perdido. … Siento que me quitaron un pedazo de mí que me cuesta recuperar”.

Un mensaje que The Associated Press dejó en la línea principal del Departamento Legal de la ciudad en busca de comentarios el lunes no fue respondido de inmediato. El departamento proporciona abogados para la ciudad, sus departamentos y sus empleados.

Harris era un estudiante de último año de secundaria de 18 años cuando fue arrestado. El testigo legalmente ciego sacó a Harris de una rueda de policía y lo identificó en el tribunal. El testigo testificó que estaba conduciendo su scooter motorizado cerca de la gasolinera cuando escuchó disparos y vio a una persona apuntando con una pistola. También agregó que el tirador chocó contra él.

El abogado litigante de Harris preguntó al testigo si su diabetes afectaba su visión. Dijo que sí pero negó que tuviera problemas de visión. Pero el médico del hombre lo consideró legalmente ciego nueve años antes del incidente, según muestran los registros judiciales.

Un empleado de una gasolinera también testificó que Harris no fue el tirador. El Proyecto de Exoneración ha ayudado a exonerar a más de 200 personas desde 2009, incluidas una docena en el condado de Cook de Chicago solo en 2023.