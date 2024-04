Habla la hermana de Crisóforo Osorio, vendedor de autos de Rockford que fue secuestrado y asesinado

Hablamos con la hermana de Crisóforo Osorio y nos dice que todavía no se explican lo sucedido.

“Yo todavía pienso que va a entrar aquí por la puerta de mi negocio y me va a decir ‘hermana cómo estás’”, dijo Araceli Osorio, hermana de la víctima.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Araceli Osorio no encuentra consuelo. Su hermano Crisóforo de 36 años y padre de dos, fue secuestrado y asesinado mientras hacia su trabajo.

De acuerdo con informes, en febrero, el hombre de 36 años, quien era vendedor de autos en Rockford, acompañó a una cliente identificada como Rosie Chávez a probar un camioneta que estaba a la venta, pero nunca regresó.

“Él nunca iba acompañar a los clientes. Nunca les pedía sus documentos, como todos los dealers. A los documentos les sacaba una fotocopia y decía que ‘si se los roban que se los roben, no pasa nada’ o sea no entiendo y como familia todavía no comprendemos por qué se fue con ella”, señaló.

El cuerpo de Crisóforo fue hallado al día siguiente en La Villita con impactos de bala en la cabeza y espalda.

“Como familia todavía no comprendemos por qué se fue con ella. Aparentemente dijo que era su amiga y que ella insistió mucho en que se subiera con él para probar la camioneta, pero nosotros nunca la habíamos visto”, indicó.

Chávez, residente de Berwyn, fue arrestada la semana pasada bajo cargos de secuestro y asesinato en primer grado. tendrá que permanecer en prisión hasta que llegue su juicio.

“Por una parte ya estamos contentos de qué ya tienen a alguien en custodia”, dijo la hermana.

Chávez tendrá que comparecer ante un juez el 10 de abril.

El cuerpo de Crisóforo fue repatriado a México donde recibió cristiana sepultura.