Gobernador Pritzker grabado con un micrófono caliente discutiendo estatus de Biden en la carrera presidencial

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha respaldado públicamente al presidente Joe Biden mientras enfrenta preguntas sobre su edad luego de una controvertida actuación en un debate, pero fue captado por un micrófono caliente al admitir que había preocupaciones sobre las discusiones en curso sobre el estatus del titular en la carrera.

Pritzker estaba hablando con otras personas en un evento para dar a conocer una inversión masiva en estrategias de prevención de la violencia cuando comenzó a hablar sobre la controversia que gira en torno al presidente, cuando faltaba solo un mes para la Convención Nacional Demócrata.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“Vamos a seguir luchando. No sé qué decir”, dijo. “Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No me gusta dónde estamos”.

Una portavoz del gobernador confirmó a NBC Chicago que estaba hablando de la carrera presidencial y la discusión en torno al estatus de Biden como candidato demócrata.

Pritzker ha dicho repetidamente que apoyaba a Biden para la nominación incluso después del debate de finales de junio.

“Joe Biden es nuestro candidato. Estoy a favor de Joe Biden. He estado haciendo campaña por Joe Biden”, dijo.

Han surgido preguntas en torno a Biden cuando numerosos demócratas, incluido el representante de Illinois Mike Quigley, han pedido al presidente que se haga a un lado y permita que otro candidato se postule para la Casa Blanca después de una actuación muy criticada en el debate de junio con el expresidente Donald Trump.

“Comencé a hablar el martes pasado porque me preocupa que estemos en un apuro de tiempo”, dijo Quigley. "Creo que necesitamos hacer un cambio y que debemos hacerlo antes de la convención demócrata".

La campaña de Biden ha seguido programando eventos y llamadas de recaudación de fondos en medio de esas preguntas, y los funcionarios de la Casa Blanca también han comentado sobre los miembros del Congreso que permanecen del lado del presidente.

“Se concentrará en continuar trabajando en nombre del pueblo estadounidense, continuando construyendo sobre un historial sin precedentes que ha podido lograr con muchos de estos miembros del Congreso con los que está orgulloso de haber trabajado. Pero ese es su enfoque en este momento”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Después de ofrecer su apoyo a Biden, también se le preguntó a Pritzker si tenía la misma postura que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, quien dijo que no está interesada en ser la nominada si Biden renuncia.

“Lo que puedo decirles es que no estoy haciendo hipótesis, pueden ver que estoy totalmente a favor de Joe Biden”, dijo. "Joe Biden será el candidato del Partido Demócrata".

Pritzker estuvo en una llamada de gobernadores diseñada para apuntalar el apoyo a Biden en todo el país, y ese esfuerzo continuará el martes cuando el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, participará en una llamada con alcaldes demócratas. Se hizo eco de su apoyo a Biden antes de esa llamada.

“Solo hay una persona en la boleta electoral que ha derrotado al expresidente Trump, y ese es el presidente Joe Biden”, dijo. "Tiene un historial comprobado que es realmente inigualable e incomparable".

Incluso mientras impulsa la candidatura de Biden, Pritzker está ocupado aumentando su perfil nacional, hablando este fin de semana en reuniones de demócratas en Indiana y Ohio. En cuanto a si se trata de apoyar a Biden o de elevar su propio perfil, Pritzker dijo que, en última instancia, el mensaje era más importante que quién lo transmitía.

“Supongo que se podría decir eso de cualquiera de los sustitutos que viajan por el Medio Oeste o el país, que se están presentando de una forma u otra, pero lo más importante es que lo que estamos haciendo es hablar sobre por qué es importante reelegir a Joe Biden. ," él dijo.

El gobernador rechaza a quienes sugieren que podría haber una convención negociada cuando los demócratas se reúnan en Chicago en agosto.