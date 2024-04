“Fue una confusión” relacionar a familia víctima del tiroteo en Barrio Las Empacadoras con pandillas, dijo Snelling

El Barrio de las Empacadoras continúa de luto después del tiroteo que cobró la vida de una pequeña de tan solo 9 años y dejó a otros 10 heridos, pero no solo la familia de la menor sigue muy afectada sino también parte de la comunidad de ese vecindario.

Han pasado cuatro días desde que la pequeña Ariana Molina perdió la vida de una manera muy trágica e inesperada justo cuando se llevaba a cabo un festejo de confirmación. Un caso que ha dejado destrozados a sus familiares.

“Es una tristeza muy grande, yo vi a la abuelita, esta desconsolada pues imagínate perdió a su nieta, a su tesoro como dijo ella, y estaban festejando más que nada algo religioso”, dijo una de las vecinas de a familia, María Martínez.

Incluso ha conmocionado hasta autoridades: “No solo somos policías, pero somos personas que cuando vemos esto sentimos el trauma y pensamos que mucho más difícil son esos traumas para las familias que están directamente afectadas”, dijo Ángel Luis Novalez, jefe de distrito de la policía del área 9.

A raíz de este crimen la policía de Chicago realizó un evento de asesoraría a víctimas de violencia o sus familiares, al cual acudieron aproximadamente 200 personas, entre ellos María Martínez.

“Que haya un poquito más de seguridad porque más que nada por los jóvenes ya sabe que los niños ahorita, apenas empieza el verano y muchos niños quieren estar jugando en frente de su casa”, dijo.

Sobre el caso de la pequeña Ariana Molina, el superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling aclaró este miércoles sobre la hipótesis de que el caso podría haber estado relacionado con pandillas.

“Creo que la confusión fue que la gente asumió que las víctimas eran miembros de pandillas, no, creo que solo fue una pequeña confusión. Esto no fue que alguien les disparó porque fueran pandilleros, hay que aclarar eso, no queremos poner eso en la familia. Hasta que tengamos todos los datos, no tenemos que decir nada del motivo porque está bajo investigación”, dijo Snelling.

A la vez que vecinos se solidarizan con el dolor de la familia Molina.

“Nuestras condolencias para la familia y orar y pedir por los niños que están en el hospital”, dijo Martínez.

Sobre este caso aún no se han reportado arrestos.

Si usted es víctima de violencia y necesita ayuda, no necesita de esperar a que haya otro evento como este, puede acudir a cualquier subestación de policía y ahí le pueden informar sobre la variedad de recursos.