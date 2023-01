Pritzker firmará ley que expande protecciones al aborto y la salud reproductiva en Illinois

CHICAGO — El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmará este viernes en ley una medida que protege el acceso al aborto de la intromisión de fuera del estado, lo que convierte al estado en el último en buscar tales protecciones desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe v. Wade en junio pasado.

El proyecto de ley, que tuvo luz verde de los legisladores este martes, protege a los pacientes y proveedores de atención médica reproductiva y de afirmación de género de acciones legales que se originen a través de las fronteras estatales en un mundo posterior a Roe donde algunos estados se están moviendo rápidamente para restringir tales procedimientos.

En palabras de la representante Kelly Cassidy, la demócrata de Chicago que patrocinó el plan en la Cámara, los demócratas han enfrentado “graves amenazas a los derechos a la privacidad, el cuidado reproductivo y la autonomía corporal”.

“Nos aseguramos de que Illinois continúe sirviendo a miles de personas que viajan a nuestro estado cada mes para recibir abortos y otros servicios de salud reproductiva y de afirmación de género, a los que ya no pueden acceder en sus estados de origen”, dijo Cassidy en un comunicado.

El aborto es legal en Illinois hasta que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, lo que generalmente ocurre alrededor de los seis meses de embarazo.

Otros estados también se han movilizado para proteger el derecho al aborto. Los gobernadores demócratas de Colorado, Carolina del Norte y Hawái emitieron órdenes ejecutivas para proteger a los proveedores y pacientes de abortos de la extradición a estados que han prohibido el procedimiento. Y en noviembre, los votantes en el campo de batalla de Michigan consagraron el derecho al aborto en la constitución de su estado, uniéndose a los demócratas de California y Vermont para dar ese paso.

Planned Parenthood of Illinois indicó que, desde que se anuló Roe, ha atendido a más pacientes de otros estados que nunca. Antes de la decisión del tribunal superior que reemplazó a Roe y dejó el aborto en manos de los estados, Planned Parenthood atendió a pacientes de 10 a 15 estados además de Illinois. Desde entonces, sus clínicas han tratado a pacientes de 33 estados.

La legislación también protegería las licencias de Illinois de los proveedores de atención médica con licencia en varios estados que brindan tratamiento legal en Illinois pero que podría costarles su licencia en un estado donde no lo es. Y evitaría que las aseguradoras cobren más por la atención fuera de la red cuando los proveedores dentro de la red se oponen al tratamiento por motivos morales.

Los demócratas del Senado, encabezados por la senadora patrocinadora Celina Villanueva de Chicago, aprobaron la propuesta 41-16, pero hicieron cambios a la propuesta inicial que envió la Cámara. Después de limar diferencias, la Cámara lo aprobó 70-39. Los defensores lucharon para ganar el respaldo en el último día de su sesión de pato cojo. Una nueva Asamblea General es juramentada el miércoles y el proceso legislativo comienza de nuevo.

Mary Kate Zander, quien encabeza el grupo contra el aborto Illinois Right to Life, pidió a los legisladores que sean más abiertos en su debate. El Senado agregó su lenguaje a una legislación existente, por lo que no necesitó la investigación de antecedentes requerida para un nuevo proyecto de ley, como una audiencia pública del comité.

“Saben que la gente de nuestro estado no apoya este tipo de legislación, porque si lo hicieran, aprobarían esta legislación de manera convencional”, dijo Zander.

El senador estatal republicano Darren Bailey, quien perdió la carrera por la gubernatura frente al titular demócrata Pritzker en noviembre, se esforzó mucho en asegurar a los votantes que no intentaría revertir los abortos legales en Illinois, calificó la medida como “pura maldad”.

“Esto está mal. Dios nos ayude”, expresó.

Ameri Klafeta, directora del Proyecto de Derechos Reproductivos y de la Mujer de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Illinois, aseguró que el proyecto de ley ayudaría a reforzar las protecciones contra el aborto en Illinois en un momento en que los derechos reproductivos están siendo atacados en otras partes del país.

“No permitiremos que estados como Texas, donde hay ataques a la atención del aborto y ataques a la atención de afirmación de género, nos digan en Illinois qué atención puede recibir la gente en el estado”, agregó Klafeta.

Pritzker, quien prestó juramento el lunes para un segundo mandato como gobernador, usó su discurso inaugural para proponer una enmienda constitucional que garantice el acceso al aborto.