A casi dos semanas de las elecciones presidenciales, desde este lunes abrieron nuevos sitios de votación temprana en los 50 distritos de Chicago.

La votación anticipada continuará hasta el 4 de noviembre y el día de las elecciones será el 5 de noviembre.

Esto es lo que necesitas saber según el lugar donde emita su voto este otoño.

Chicago –

La votación anticipada está en marcha en el Supersitio de Votación de la ciudad en 191 North Clark Street y en las Oficinas de la Junta Electoral de Chicago en 69 West Washington Street.

Además, se ampliaron las ubicaciones para votar por adelantado en los 50 distritos de Chicago. Los horarios son de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.; sábados de 9 a.m. a 5 p.m. y domingos de 10 a.m. a 4 p.m.

A partir del lunes, se abrirán sitios de votación anticipada en los 50 distritos de la ciudad. El registro de votantes el mismo día estará disponible en todos los sitios, y todos los sitios de votación anticipada están abiertos a los votantes independientemente de dónde vivan en la ciudad. Puedes encontrar más información en el sitio web de la junta.

Condado de Cook –

Los votantes pueden emitir su voto en todos los juzgados de circuito del condado y en la Oficina del Secretario del Condado de Cook en 69 West Washington Street.

A partir del lunes, se habilitarán nuevos lugares de votación anticipada en docenas de sitios en el área y están abiertos a todos los residentes suburbanos del Condado de Cook. Puede encontrar más información en el sitio web del secretario del condado.

Condado de DeKalb –

El Centro Legislativo del campus de Sycamore en el Gathertorium ha estado organizando la votación anticipada desde fines de septiembre y más sitios se habilitarán esta semana.

Entre ellos se incluyen lugares en DeKalb, Kingston y Sandwich, según los funcionarios. La votación anticipada comienza a las 8:30 a. m. todos los días hasta el 1 de noviembre y se extiende hasta las 4:30 p. m.

Puede encontrar más información aquí.

Condado de DuPage –

La votación anticipada comenzó el 26 de septiembre en cinco lugares diferentes en Addison, Bartlett, Downers Grove, Naperville y en el recinto ferial del condado de DuPage en Wheaton.

Esos cinco sitios permanecerán abiertos, pero el lunes se abrirán oportunidades adicionales de votación anticipada en 19 sitios adicionales. La votación anticipada estará disponible hasta el 4 de noviembre de 8 a. m. a 7 p. m. de lunes a viernes, y de 9 a. m. a 5 p. m. los sábados y domingos.

Puede encontrar más información en el sitio web de la oficina del secretario del condado.

Condado de Grundy –

La votación anticipada continúa en el Palacio de Justicia del Condado de Grundy, pero dos sitios adicionales se pusieron en línea durante un horario limitado el 15 de octubre.

Según la Oficina del Secretario del Condado, los votos se pueden emitir en las oficinas de la Villa de Minooka entre el 23 y el 27 de octubre, y luego nuevamente el martes 29 y el miércoles 30 de octubre. El último día de votación anticipada en el sitio será el 2 de noviembre.

La Biblioteca de Coal City también ofrecerá votación anticipada en esas fechas, según los funcionarios. Puede encontrar más información y el horario completo en el sitio web de los secretarios.

Condado de Kane –

La votación anticipada continuará en la Oficina del Secretario del Condado de Kane hasta el 4 de noviembre, pero otros sitios estarán disponibles en línea a partir del lunes.

Las ubicaciones incluyen instalaciones en St. Charles, Aurora, Elgin, Hampshire, Batavia, West Dundee y más, según los funcionarios.

Se puede encontrar una lista completa de fechas y horarios en el sitio web del secretario del condado.

Condado de Kankakee –

La Oficina del Secretario del Condado de Kankakee en 189 East Court Street está realizando la votación anticipada de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. A partir del 26 de octubre, habrá disponibilidad adicional, con horarios nocturnos incluidos.

La votación anticipada estará disponible en el Edificio Comunitario Leo Hassett en Manteno a partir del 23 de octubre, y en el Edificio Comunitario Municipal Bourbonnais a partir del 28 de octubre.

Cualquier votante calificado puede emitir su voto en cualquiera de las tres ubicaciones. Para mayor informacion, en este enlace.

Condado de Kendall –

Los funcionarios del condado de Kendall dicen que la votación anticipada continuará en el edificio de oficinas del condado en Yorkville hasta el 4 de noviembre, con un horario ampliado a partir del lunes. La votación estará disponible de 8:30 a. m. a 7:00 p. m. de lunes a viernes, y también estará disponible la votación durante el fin de semana.

Habrá cabinas de votación adicionales disponibles en Oswego Village Hall a partir del lunes, con horario de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. del 21 al 25 de octubre y del 28 al 30 de octubre.

Puede encontrar más información aquí.

Condado de Lake –

Mientras continúa la votación anticipada en el palacio de justicia del condado, se abrirán sitios adicionales en numerosos suburbios el lunes, incluidos Lake Villa, Mundelein, Wauconda, Lake Zurich y varios otros.

Puede encontrar más información sobre los horarios en el sitio web del secretario del condado.

Condado de LaSalle –

La votación anticipada está disponible en el Edificio de Gestión de Emergencias del Condado de LaSalle en Ottawa, con horarios ampliados disponibles los sábados y en la última semana antes de las elecciones.

Puede obtener una lista completa de horarios en el sitio web del secretario del condado.

Condado de McHenry –

El horario de votación anticipada se ampliará en el Centro Electoral del Condado de McHenry en Woodstock el 28 de octubre, pero se abrirán numerosos sitios adicionales el lunes.

Según los funcionarios, los sitios en Crystal Lake, Lake in the Hills, Johnsburg y Algonquin, entre otros, abrirán a partir del 21 de octubre, y la votación estará disponible de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. durante la semana.

Puede encontrar más información y horarios completos en el sitio web de la secretaria del condado.

Condado de Will –

La oficina de la secretaria del condado en Joliet seguirá ofreciendo votación anticipada hasta el 4 de noviembre, y esta semana se habilitarán más sitios en todo el condado.

Se puede encontrar una lista completa de fechas y lugares en el sitio web de la secretaria del condado.

Cabe mencionar que los votantes tienen hasta el 31 de octubre a las 5 p.m. para solicitar el voto por correo.