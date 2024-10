Miles de migrantes tiene monitores electrónicos por inmigración Chicago. Así afecta sus vidas

Yudis no se ha sentido igual desde que los funcionarios federales de inmigración le colocaron un monitor de tobillo hace casi un año.

Su tobillo se hincha, su ciclo menstrual ha cambiado y ha experimentado hemorragias nasales.

Yudis, quien pidió que no se publicara su nombre completo debido a su caso de inmigración pendiente, dijo que se sorprendió cuando los funcionarios de inmigración le colocaron un monitor de tobillo después de que cruzó la frontera sur hacia los Estados Unidos con su hija embarazada de 15 años.

Este noviembre se cumplirá un año desde que Yudis, quien se mudó a los suburbios de Chicago porque un amigo de Venezuela se había establecido allí, fue colocada bajo monitoreo electrónico sin un final a la vista. Su esposo permanece en Venezuela mientras que un hijo emigró a California.

"Es horrible", dijo la mujer de 46 años en español. "Desde que me pusieron ese monitor en el pie, todo mi cuerpo ha cambiado".

La cantidad de personas monitoreadas electrónicamente por la oficina de campo de Chicago del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha crecido en más del 555% en los últimos cinco años. Ese porcentaje incluye a personas monitoreadas por ICE que viven en Illinois, Indiana, Wisconsin, Missouri, Kentucky y Kansas.

En septiembre de 2019, había 2.921 personas bajo algún tipo de monitoreo electrónico. Ese número aumentó a 19.160 el mes pasado, según un análisis del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

Las personas monitoreadas por la oficina de campo de ICE en Chicago son ubicadas en el programa por un promedio de casi dos años.

La agencia no respondió a las preguntas sobre las estadísticas específicas de la oficina de campo de Chicago y por qué ha crecido tanto. En un correo electrónico, la agencia dijo que la cantidad de personas que está monitoreando en todo el país ha disminuido de 321.000 personas en el año fiscal 2022 a 194.427 personas en el año fiscal 2023. En su informe anual, ICE dijo que eso podría deberse a que menos personas están bajo monitoreo en la frontera sur y porque más personas están siendo expulsadas de este tipo de programas.

Este verano, Chicago superó a la oficina de campo de San Francisco en cuanto a tener el mayor número de personas inscritas en este tipo de programas de monitoreo, dijo Adam Sawyer, investigador asociado de TRAC.

“Ha estado aumentando de manera constante durante un tiempo”, dijo Sawyer. “Cada vez que salía, notaba que Chicago estaba avanzando lentamente y San Francisco se mantenía estable”.

El monitoreo electrónico varía desde un monitor de tobillo hasta un dispositivo que se parece a un reloj inteligente.

La mayoría de las personas, más de 15.700, están inscritas en un programa llamado SmartLINK que ICE ha utilizado desde el año fiscal 2018, que es una aplicación de teléfono que utiliza tecnología de reconocimiento facial y GPS para monitorear el cumplimiento, según su sitio web.

El monitoreo de inmigrantes por parte de ICE comenzó a expandirse durante la pandemia de COVID-19, dijo Fred Tsao, asesor principal de políticas de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.

La aprobación de Illinois Way Forward, que prohibió a las cárceles locales detener a personas que enfrentan la deportación, podría estar entre los factores que impulsan el aumento, dijo.

“Me gustaría pensar que Illinois Way Forward y el cierre de las cárceles simplemente le indicaron al ICE local que muchas de estas personas realmente no necesitaban ser encarceladas”, dijo Tsao. “La mitad de las personas que estaban encarceladas cuando Illinois Way Forward entró en vigencia finalmente fueron liberadas”.

Cesar, que vive en los suburbios, había estado detenido en una cárcel de Illinois que detenía a inmigrantes hasta que fue liberado cuando la ley entró en vigencia.

Tuvo que usar un monitor de tobillo durante aproximadamente un año, antes de que lo colocaran en SmartLINK. Pidió que no se publicara su nombre completo porque sigue bajo monitoreo electrónico por parte del ICE.

“La alternativa a tener este monitor puesto era ser detenido o deportado a México”, dijo Cesar. “Así que, por supuesto, para mí, el monitor era el mejor resultado porque estaba con mi familia”.

Aun así, notó la forma en que la gente lo miraba cuando estaba en público con sus hijos. Después de aproximadamente un año, los funcionarios acordaron quitarle el monitor de tobillo y lo colocaron bajo monitoreo de SmartLINK, dijo.

Durante dos años, ha tenido que enviar una selfie semanalmente a través de SmartLINK, una aplicación que tiene en su teléfono celular que usa tecnología de reconocimiento facial y GPS para monitorear su cumplimiento.

“Trabajo en un almacén, así que cuando tomo las fotos probablemente vean un montón de cajas, un edificio de ladrillos en el fondo”, dijo.

Cesar, quien ha vivido en los suburbios de Chicago desde la década de 1990, dijo que también tiene ciertas restricciones de viaje y que ha tenido que sortear la burocracia para obtener la aprobación para irse de vacaciones fuera del Medio Oeste con su esposa y sus cinco hijos.

No está seguro de si aún debería ser monitoreado y no sabe cuándo terminará. Cesar dijo que todavía está tratando de ajustar su estatus migratorio.

La agencia federal dice que determina qué tipo de tecnología se debe usar para monitorear a una persona teniendo en cuenta el estatus migratorio de la persona, si es un cuidador o proveedor, vínculos comunitarios, antecedentes penales y el historial de cumplimiento de la persona con la agencia, según un correo electrónico de ICE.

Esos factores también se utilizan para evaluar si una persona debe ser expulsada de sus programas de monitoreo.

Debido a la incertidumbre que rodea su caso, Cesar dijo que no ha querido impugnar legalmente su monitoreo. Recuerda los casi dos años que pasó en detención de inmigrantes y cree que su situación podría ser peor.

“Para mí, estar con mi familia, estar en la comunidad, poder respirar aire fresco, para mí, la alternativa a la detención en la que estoy funciona”, dijo. “Y está bien para mí”.

Karina Solano, una organizadora comunitaria de inmigración con sede en Chicago, dijo que las personas tienen miedo de pedirle a ICE que las expulse del programa por temor a represalias.

“Mucha gente está realmente nerviosa por hacer algo que parezca que no quieren cumplir con las cosas”, dijo Solano. “ICE no les está diciendo cómo salir de este programa”.

Solano y otros defensores de los inmigrantes dicen que algunos de los inmigrantes recién llegados a Chicago se encuentran entre aquellos que están siendo monitoreados electrónicamente por funcionarios de inmigración.

Ella dijo que algunas personas han sido monitoreadas durante cinco años. Solano dijo que cree que el programa de la agencia federal es engañoso porque no lo considera una alternativa a la detención, incluso con las nuevas formas de monitoreo.

"Creo que están tratando de hacer que parezca que, bueno, ahora no serás tan estigmatizado cuando sea algo más discreto como una aplicación o un reloj", dijo. "Pero ese no es el problema. El problema es el aspecto de vigilancia y cómo se utiliza para hacer que las deportaciones se realicen más fácilmente y en mayor número".

A Yudis le preocupan los efectos a largo plazo para la salud de usar un monitor de tobillo. Ha notado manchas en su pierna derecha encima del monitor y a menudo tiene problemas para dormir debido a la posición del dispositivo.

Otros inmigrantes que han sido colocados bajo monitoreo electrónico han reportado efectos secundarios físicos y mentales que van desde dolores y calambres hasta ansiedad, según un artículo académico titulado “Abolición de la detención de inmigrantes y la violencia de las jaulas digitales”, publicado este año en la Revista de Derecho de la Universidad de Colorado.

Una mañana reciente, un brillo rojo emitió del dispositivo mientras lo cargaba y escuchaba música religiosa en el dormitorio que comparte con su hija adolescente y su nieta. Había planeado ir en bicicleta para ver una oferta de trabajo, aunque dijo que la gente la rechazó después de ver el monitor.

“Esto es muy incómodo”, dijo Yudis en español. “Hace que la gente te mire como si fueras un criminal porque la gente dice que los monitores de tobillo son para prisioneros. Así que es vergonzoso para mí”.

Dijo que los funcionarios de inmigración le colocaron el monitor en la pierna después de que cruzó de México a El Paso, Texas, en noviembre pasado.

Le dijeron que se presentara en la oficina de campo de Chicago, pero no le dijeron cómo podían expulsarla.

“Voy a cumplir un año. Deberían darse cuenta, porque ven a dónde vas… de que la persona no está haciendo cosas malas”.