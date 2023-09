Familiares de madre atropellada mortalmente en Bolingbrook claman por justicia

Han pasado casi tres meses desde que un accidente en la Interestatal 55 le arrebató la vida a una joven madre de dos niños y hasta el momento familiares dicen no tener pista sobre el paradero del responsable.

Es por ello que sus familiares se reunieron para alzar sus voces, con la esperanza de que lleguen a los oídos de alguien que pueda proveer información.

Perla Andrade, de 28 años, perdió la vida el pasado 23 de junio en la interestatal 55 en Bolingbrook, luego de ser atropellada por un camión semirremolque, quien huyó del lugar y hasta el momento la familia dice no saber sobre el sospechoso.

“Es un sentimiento inexplicable. Perla necesita justicia, su hijo la merece, su hija se lo merece. Ha sido trágico para todos nosotros en todos los sentidos”, dijo Melinda Abdallah, suegra de Andrade.

Al fallecer, la joven dejó huérfanos a dos niños de 10 y 3 años. Melinda es la abuela paterna del pequeño de 3 años y dice ahora tener que mantener viva la memoria de su madre y padre, que según cuenta también falleció tres días después del nacimiento del pequeño.

Su nieto, se ha convertido en su motivación para no descansar hasta encontrar justicia.

“Él es la razón y ​​lo haré por él. Se lo merece. Necesita saberlo, una vez que sea mayor tendrá muchas más preguntas sobre su madre y su padre”, dijo Abdallah.

Según familiares, el día del incidente Andrade y una de sus amistades conducían hacia el norte por la I-55 alrededor de las 3:30 de la mañana cuando se bajaron del auto porque se había quedado sin gasolina, y al salir fueron impactados por un tráiler.

“Yo la conocía por más de 10-11 años y haber perdido a mi amiga así pues es feo, lo más que me duele son sus hijos porque yo sé cómo es no tener a tus padres o no contar con ellos. Pero que estén fallecidos, es otra cosa más fuerte. Si yo perdiera a mi mamá yo no estaría bien, ahora imagínate el corazón de unos nenes”, comentoMichelle Cristerna, amiga de Perla.

Los familiares se reunieron este miércoles nuevamente con líderes comunitarios y el Comité de Madres y Familias Unidas por la Justicia de Chicago en una parada concurrida por trailers y camioneros, con la esperanza de ser escuchados por alguien que tenga alguna pista y contacte a la policía estatal de Illinois.

De acuerdo con la policía estatal, la investigación de este caso sigue abierta y continúa.