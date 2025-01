“Nunca pensamos que iban a venir por él”: Piden segunda oportunidad para padre arrestado por ICE

La familia de Andrés Marquina Moreno se encuentra destrozada.

"Nosotros nunca pensamos que iban a venir por él", dijo Yenitza Marquina, quien su padre fue detenido por ICE.

Sus seres queridos afirmaron que Andrés fue uno de los 956 indocumentados que fueron detenidos por ICE durante los operativos del domingo.

Las cámaras de vigilancia de su hogar captaron el momento cuando fue detenido y llevado por los agentes de inmigración. Su esposa Carmen Hernández estuvo presente durante el arresto.

"Abrió la puerta y se identificaron. Cuando él abrió la puerta y se identificaron que eran de inmigración", comentó Carmen Hernández.

De acuerdo con la familia de Andrés, no les brindó detalles sobre sus antecedentes, pero indicó que cuenta con abogados de inmigración para arreglar su caso. "Todos merecemos una segunda oportunidad. Él cambió mucho. Él no es una mala persona, nunca hizo nada malo. Todo el pasado se queda en el pasado, lo estaba arreglando todo. No entiendo por qué se lo llevaron", sostuvo Marquina.

Desde que surgieron las declaraciones sobre deportaciones masivas por parte de la administración del presidente Donald Trump, esta familia ya había hablado sobre cómo actuar en caso de que agentes de ICE tocaran la puerta de su hogar.

"En una conversación platicamos y le dije que no pusiera resistencia a nada. Simplemente pues le dije que fuera con ellos y que Dios decida porque no podíamos hacer el caso más grande", compartió Hernández.

Según la familia, Andrés se encuentra en un centro de detención en Indiana y ha logrado comunicarse con ellos.

"Él dice que él está bien, pero que donde está hace frio y tienen una cobija, pero esta frío", dijo Hernández.

Ahora solo esperan que Andrés no sea deportado. "Lo que queremos es que él regrese a la casa y que pueda resolver todos sus problemas aquí", comentó Hernández