Familia expresa preocupación después de que su niño llega a casa de la escuela con moretones

Una familia de los suburbios de Barrington está cada vez más preocupada después de que su hijo de 3 años abandonara la escuela con moretones, lo que provocó investigaciones.

Según los funcionarios, el Departamento de Servicios para Niños y Familias, junto con el Departamento de Policía de Kildeer, están investigando el caso mientras la familia busca respuestas.

"Se ha estado aferrando a mí, no me deja perder de vista", dijo Kellie Ostertag, la madre de Henri, de 3 años. "Realmente no ha mostrado interés en hacer cosas que normalmente le gustan, jugar con cosas".

Ostertag dijo que este es un comportamiento inusual en su hijo. Ella y su esposo Oliver dijeron que habían notado estos cambios desde el martes pasado, cuando Henri tenía moretones en la oreja y los brazos después de la escuela en Guidepost Montessori Deer Park en Kildeer.

"No hubo ningún informe de incidente, lo cual es muy común. Volvió a casa después de una caída o otro niño lo arañó y recibes un informe de incidente, recibes una copia que tienes que firmar", dijo Ostertag.

La pareja ha enviado a Henri a la escuela desde la primavera de 2023, pero en los últimos meses dijeron que notaron cambios y previamente habían expresado sus preocupaciones al personal.

"Los pañales se colocaron al revés. Apretar demasiado los pañales orientados hacia atrás provoca una importante dermatitis del pañal", dijo Oliver Ostertag.

La pareja también proporcionó correos electrónicos que documentan estas preocupaciones a principios de este mes.

Los Ostertag dijeron que al principio el personal de la escuela no pudo decirles de inmediato lo sucedido, por lo que llevaron a su hijo al médico.

"La enfermera practicante de atención de emergencia señaló [que] parecía que lo había hecho un adulto, por lo que llamó al DCFS", dijo Oliver Ostertag.

DCFS ahora está investigando el caso. La policía de Kildeer también está investigando y le dijo a nuestra cadena hermana NBC 5 que también están trabajando con la oficina del fiscal estatal del condado de Lake y la escuela. Emitieron una declaración a NBC Chicago, afirmando: "El Departamento de Policía de Kildeer trata cualquier informe de abuso infantil muy en serio y utilizaremos todos los recursos disponibles en nuestra Villa para determinar los factores relacionados con esta investigación".

Guidepost Montessori también respondió a las solicitudes de declaración de NBC 5, diciendo en parte: "Somos conscientes del incidente que se informó y estamos llevando a cabo activamente una investigación interna, en paralelo con investigaciones externas independientes del DCFS y el Departamento de Policía de Kildeer. Nuestra investigación inicial sugiere que el niño sufrió un hematoma en la oreja y en el brazo mientras jugaba con otros niños debajo de un tobogán en el patio de recreo. Estamos agradecidos por la participación del DCFS y del Departamento de Policía de Kildeer y estamos ansiosos por beneficiarnos de su experiencia para garantizar una investigación que es minuciosa, realizada por expertos imparciales y que llega al resultado correcto".

Su respuesta continúa explicando los cambios que realizarán durante su investigación interna, incluido el cierre temporal de aulas seleccionadas.

Sin embargo, los Ostertag retiraron a su hijo de la inscripción y dijeron que todavía quieren más transparencia y respuestas concretas sobre lo sucedido.

"Contusiones como ésta no surgen de la nada", afirma Oliver Ostertag. "Fueron causados ​​por algo y queremos saber qué lo causó y queremos tener garantías de que esto no volverá a suceder".