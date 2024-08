Familia de Chicago Heights expresa su preocupación por la confiabilidad del autobús escolar

Una familia de Chicago Heights pretende llamar la atención sobre la falta de confiabilidad del servicio de autobús escolar, ya que su hijo de 15 años tiene dificultades para encontrar transporte a la escuela.

David Louden, el padre de Octavian Louden, dijo que su hijo se quedó esperando un autobús que nunca apareció a principios de esta semana.

"Me llamaron el martes y me dijeron que lo recogerían a las 7:20. Lo preparé, no había autobús. Llamé a la compañía de autobuses, un despachador me dijo que no podían hablar sobre lo que estaba pasando", dijo Louden.

Durante casi tres semanas, Louden y su hermana han ajustado sus horarios de trabajo para llevar a Octavian hacia y desde la escuela.

Un comunicado de Safeway Transportation le dijo a NBC Chicago que las familias del Distrito 802 fueron informadas antes del inicio del año escolar que ciertas rutas no serían atendidas debido a la escasez de conductores de autobús en todo el país.

Louden dijo que la carta que recibió de Safeway Transportation antes de que comenzaran las clases no reconocía la escasez de conductores ni problemas de ruta, y especula que la ausencia de transporte de su hijo puede tener que ver con la falta del equipo necesario para transportar a los estudiantes con discapacidades. Octavian no habla y está en el espectro del autismo, y Louden dijo que su hijo prospera en sus interacciones con maestros y administradores.

Safeway le dijo a NBC Chicago que tiene vehículos para transportar estudiantes con discapacidades, aunque los funcionarios del Distrito 802 dijeron que el contrato con la compañía terminó el viernes.

El distrito ahora está utilizando tres nuevas compañías de transporte, y los cambios entrarán en vigor el martes.