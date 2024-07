Illinois ya cuenta con examen escrito en español para la licencia de conducir comercial

La Oficina del Secretario de Estado de Illinois anunció este lunes que aquellos residentes que soliciten una Licencia de Conducir Comercial (CDL, por sus siglas en inglés), ahora podrán tomar su examen escrito en español.

Además del examen, la oficina del Secretario de Estado también ha traducido los materiales de la guía de estudio de la CDL, poniéndolos a disposición en español.

Illinois se suma a más de 20 estados, incluidos Maryland, Virginia, Pensilvania y Texas, que ofrecen este examen en español.

Alexi Giannoulias, el Secretario de Estado, indicó que el ofrecer en español el examen escrito para la CDL es una iniciativa que busca aumentar la accesibilidad y abordar la escasez de conductores de camiones y de autobuses escolares "manteniendo al mismo tiempo estándares de evaluación estrictos". También aboda la escasez de productores agrícolas que dependen de trabajadores agrícolas temporales.

"Los conductores de autobuses escolares desempeñan una parte vital del sistema educativo, ya que las familias elegibles y los niños en edad escolar dependen del servicio confiable de autobuses amarillos para llegar a la escuela todos los días", dijo el director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), Pedro Martínez. "Permitir que los solicitantes realicen la prueba en español ayudará a aumentar el acceso para convertirse en un conductor de autobús escolar, mitigando la escasez de choferes que CPS y otros distritos escolares han enfrentado en los últimos años. Es otro paso para lograr que más estudiantes elegibles viajen en los autobuses a medida que comenzamos el año escolar 2024-25 a finales de agosto", agregó Martínez en un comunicado.

Si bien la traducción no modifica la información contenida en la prueba escrita, la traducción facilita que las personas que no hablan inglés como idioma principal comprendan la información técnica detallada en la prueba. La traducción no modifica los estándares de prueba ni los requisitos de CDL. Cabe mencionar que los solicitantes deben cumplir con todos los demás criterios, incluidos los requisitos de permisos y capacitación, antes de que se emita una CDL.

Los solicitantes aún deben completar su examen práctico y la inspección previa al viaje en inglés, ya que deben comprender las instrucciones verbales básicas para cumplir con las pautas federales de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA).

Todos los solicitantes de CDL deben tener ciudadanía estadounidense, estatus de residencia permanente legal o ser un conductor no domiciliado.

Los solicitantes pueden programar una cita en línea o llamando al (217) 785-3013.

A continuación, te presentamos la lista de ubicaciones del DMV en Illinois que únicamente ofrecen el examen escrito para tramitar una CDL:

Belleville

Bethalto

Bloomington

Carbondale

Carmi

Champaign

Decatur

East St. Louis

Edwardsville

Fairfield

Freeport

Galesburg

Hillsboro

Jacksonville

Jerseyville

Lake Zurich

Macomb

Mattoon

Metropolis

Morris

Nashville

Pekin

Plano

Pontiac

Roanoke

Robinson

Rockford Central

Sparta

Springfield- Klein

Sterling

A continuación, te listamos las ubicaciones del DMV que ofrecen tanto el examen teórico (escrito) y práctico para tramitar una CDL: