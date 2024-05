Quienes pretenden sacar una licencia de conducir por primera vez en Illinois probablemente necesitan presentar un examen de manejo. Por lo que es importante estar preparado antes de hacer la prueba y evitar errores que podrían negarle recibir este documento.

Un nuevo residente de Illinois con licencia de conducir válida de otro estado del país, que no haya estado vencida por al menos un año, no necesitará presentar el examen de conducir, sólo una revisión de la vista, según la Secretaría de Estado de Illinois. Pero quienes no tienen una licencia si tendrían que presentarlo.

De acuerdo con voceros de la Secretaría de Estado e instructores de manejo hay varias recomendaciones que se pueden tomar previos a los exámenes escrito y práctico para poder aprobarlos.

El examen práctico en Illinois consta de 35 preguntas que miden el conocimiento sobre las leyes de tránsito, mientras que en el práctico se evalúan las habilidades para conducir. El solicitante va en el auto con un oficial del departamento del DMV que califica su capacidad tras el volante.

Esta es una lista de recomendaciones para aprobar el examen de conducir en Illinois:

Leer con atención las preguntas sobre las leyes de tránsito

Identificar correctamente las señales de tránsito