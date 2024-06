Estas ciudades del área de Chicago restringen lanzar fuegos artificiales no autorizados

La semana que viene se celebrará el Día de la Independencia y muchos se preparan para festejarlo con juegos pirotécnicos, lo que significa buenas noticias para algunos como por ejemplo los comerciantes que los venden de manera legal en los estados vecinos a Illinois, sin embargo en lugares como Chicago están prohibidos.

Según el gerente de una tienda ellos están abiertos de mayo a julio tan solo en este pequeño negocio que emplea a 15 personas durante la temporada.

Sin embargo, hay que estar pendiente donde se pueden usar ya que ciudades como Chicago, Naperville, Aurora, y Elgin tienen restricciones estrictas y prohíben el uso de fuegos artificiales no autorizados.

Tal como nos dice una trabajadora de este lugar quien también nos da algunas recomendaciones.

“El último fin de semana vino alguien de Watch Chicago, vienen muchos de Chicago pero alguien me dijo que manejó dos horas para estar aquí. Si los prende y piensa que no los prende espérense unos segundos y fíjate a la distancia no te acerques muy rápido porque puede pasar algo”, dijo Andrea Mendoza, trabajadora de tienda de juegos pirotécnicos.

Y aunque sean legales utilizarlos en ciertos lugares tal como nos dijo esta empleada tenga mucho cuidado al utilizarlos ya que según la policía de Chicago en temporadas pasadas los niños menores de 15 años sufrieron el 45% de todas las lesiones causadas por fuegos artificiales que incluyen traumas en los ojos, dedos y rostro. Los padres pueden ser responsables penalmente por poner en peligro a sus hijos.

Recuerde que si lleva este tipo de artículos a Illinois también puede enfrentar fuertes multas.