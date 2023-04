Está por vencer el plazo para pagar la primera cuota del impuesto a la propiedad en el condado Cook

La manera más sencilla de realizar el pago es en línea, a través de la página cookcountytreasurer.com. Apenas abre el portal, diríjase hacia el final de la página para que pueda seleccionar el idioma y cambiarlo a español, para que pueda navegar en nuestro idioma.

Una vez que esté en español, Seleccione el cuadro azul con la etiqueta "Pague en línea gratis". Allí debe escribir la dirección de su propiedad o su Número de índice de propiedad para que el sistema le informe cuánto le corresponde pagar.

Recuerde que si paga desde su cuenta bancaria, no se le cobrarán comisiones adicionales. Pero si paga con tarjeta de crédito, habrá un cargo adicional de 2,1%. También puede pagar por correo postal siempre que el matasellos tenga fecha a más tardar el 3 de abril de 2023.

Otros puntos para pagar son las oficinas del banco Chase y también en la mayoría de los bancos comunitarios locales.

María Pappas, Tesorera del Condado de Cook, recordó que si usted no puede pagar esta primera cuota el día de hoy, tendrá más de un año para hacerlo pero le cargarán una penalidad: “Si no lo hace, todavía tiene 15 meses para pagar. Pero se le impondrá una sanción de un punto y medio cada mes. La sanción actual es de 18%. Estamos ahora en Springfield y testificaremos el jueves para que esa cantidad se reduzca del 18 al 9%. Eso no sucederá el próximo mes. Pero confiamos en que esta nueva legislación cambiará el monto de la multa”, aseguro Pappas.

La tesorera también informó que hasta el día de hoy 87% de los contribuyentes ya ha pagado y esperan que más de 90% lo haga al finalizar el periodo de recaudación. También recordó que las apelaciones ya cerraron y que Las facturas de esta primera cuota debía vencer el 1 de marzo, pero los legisladores estatales tuvieron que extender el vencimiento debido a que los pagos de la segunda cuota de los impuestos de 2021 se retrasaron el año pasado.