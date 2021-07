Epidemióloga de Chicago pide precauciones adicionales contra Covid-19 en festival Lollapalooza

Revelando que los funcionarios municipales y estatales no le han pedido consejo en las últimas semanas, la Dra. Emily Landon, considerada como una de las principales expertas en coronavirus de Chicago, declaró que Lollapalooza, el festival de música más grande de la ciudad, probablemente debería cancelarse, citando un aumento en casos de COVID-19 debido a la variante Delta.

En una entrevista este lunes, Landon, directora ejecutiva de prevención y control de infecciones del Hospital de la Universidad de Chicago, reconoció que es poco probable que se cancele el evento, que tendrá lugar este fin de semana.

"Y recuerda cuánta gente está motivada por el dinero", dijo. "Realmente se trata de dinero. En muchos casos, la gente te pondrá a ti, a tu salud, la salud de tu familia, la salud de la abuela en riego para ganar unos dólares".

Incluso después de que Chicago haya registrado recientemente el doble diario en promedio de nuevos casos, la alcaldesa Lori Lightfoot y la Dra. Allison Arwady, la comisionada de salud de la ciudad, insisten en que Lollapalooza continuará según lo planeado.

Para ingresar, los asistentes deben proporcionar una copia impresa de su tarjeta de vacuna COVID, registro de vacuna o prueba negativa dentro de las 48 horas posteriores a la entrada. Landon expresó dudas sobre si los organizadores del evento verificarán los registros de vacunación de los asistentes y si es posible el distanciamiento social en un festival a plena capacidad.

Para aquellos que no están vacunados contra COVID-19, se requiere mascarilla dentro del festival en todo momento. Pero Landon señaló que no cree que sea posible que los asistentes a Lollapalooza usen mascarilla, ya que el festival es extremadamente ruidoso y las personas están cerca unas de otras.

Dado que el evento tendrá lugar en cuestión de días, Landon dijo que el mejor curso de acción es "prestar atención a algunas de las peores consecuencias" adoptando un enfoque de reducción de daños.

Describió varias formas de mejorar la seguridad del evento, incluida la aplicación estricta de los registros de vacunación, la verificación de los resultados de las pruebas y un mayor distanciamiento social.

Reconociendo que las personas vacunadas tienen un bajo riesgo de contraer COVID-19, Landon dijo que quienes asisten a Lollapalooza deben asumir que han estado expuestos y tomar las precauciones adecuadas, como someterse a pruebas.

"Creo que mucha gente se va a contagiar en Lollapalooza", afirmó. "El verdadero problema es que lo llevan de regreso a lugares que tienen tasas de vacunación muy bajas donde las personas pueden enfermarse, abrumar el sistema de atención médica y registrar un alto índice de muertes".

La alcaldesa Lightfoot reconoció públicamente que no está de acuerdo con el punto de vista de Landon y dijo: "Dios bendiga a los críticos que están al margen".

"Si pensara por un momento que cerrar Lolla evitaría una propagación como la que estamos viendo, entonces no dudaría en hacerlo", dijo la alcaldesa.

A pesar de la vacilación de algunos, el gobernador J.B. Pritzker indicó la semana pasada que planea asistir a Lollapalooza, diciendo que es "seguro" para las personas vacunadas contra COVID-19.

Agregó que se sabe que los festivales al aire libre son más seguros que los que se llevan a cabo en interiores en términos de propagación de COVID-19, pero que aún recomienda que las personas usen mascarilla.

Hasta este lunes, 26 de julio el número promedio diario de nuevos casos de Covid-19 reportados en Chicago es de 130, un aumento del 76% en comparación a la semana pasada.

