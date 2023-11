Entrenadores en jefe de la NFL despedidos: Seguimiento de todas las vacantes, candidatos y cambios en 2023-24

A medida que la temporada de la NFL llega a su fin, el cambio es inevitable.

Cada año, un puñado de equipos realizan cambios drásticos, ya sea en su plantilla, cuerpo técnico o directiva. Pero algunos propietarios actúan más rápido que otros y optan por despedir a los entrenadores durante la temporada regular.

También ha habido varios ejemplos de entrenadores en jefe que fueron despedidos en 2023, y también se les mostró la puerta a varios coordinadores ofensivos y defensivos.

¿Quién ha sido despedido hasta ahora y quién podría ser el próximo? Además, ¿qué entrenadores podrían ser candidatos para cubrir estas vacantes? Aquí hay un seguimiento de todo lo que necesita saber para el ciclo de entrenamiento de la NFL 2023-24:

Lista de entrenadores en jefe despedidos de la NFL en la temporada 2023

Dos entrenadores en jefe han sido despedidos en lo que va de temporada: Josh McDaniels y Frank Reich.

Los Raiders de Las Vegas cortaron lazos con McDaniels el 1 de noviembre luego de un comienzo de temporada de 3-5. McDaniels, junto con el gerente general Dave Ziegler, fueron despedidos menos de dos temporadas después de su mandato. El dúo tuvo marca de 9-16 en Las Vegas después de ser robado de los New England Patriots, donde se desempeñaron como coordinador ofensivo y director de personal de jugadores. Antonio Pierce asumió el cargo de entrenador en jefe interino, mientras que Champ Kelly ocupó el puesto de gerente general interino.

Reich sólo duró 11 partidos como entrenador en jefe de los Carolina Panthers. El ex mariscal de campo de la NFL tuvo marca de 1-10 en Carolina después de una periodo de 40-33-1 con los Indianapolis Colts. Reich fue el primer entrenador en ser despedido a mitad de temporada en dos años consecutivos y su carrera con los Panthers marcó el segundo mandato más corto como entrenador en jefe en la historia de la NFL (sin incluir a los entrenadores interinos). El coordinador de equipos especiales, Chris Tabor, fue nombrado entrenador en jefe interino por el propietario David Tepper.

¿Qué entrenadores en jefe de la NFL estarán en el banquillo caliente en 2023?

Si bien sólo dos entrenadores en jefe han sido despedidos en 12 semanas, muchos otros están en la cuerda floja.

Hay distintos grados de asientos con calefacción en un automóvil, así que dividamos los entrenadores de manera similar:

Fuego lento

Arthur Smith, Falcons: Atlanta tuvo marca de 7-10 en las dos primeras temporadas de Smith y ahora está luchando por ganar la humilde NFC Sur. Si los Falcons no llegan a la postemporada, Smith podría ser el chivo expiatorio.

Brian Daboll, Giants: Incluso después de un sorprendente lugar en los playoffs en 2022, Daboll está bajo fuego. Los Giants han tenido un desempeño deficiente en 2023 al enfrentar lesiones e ineficacia, pero los últimos tres entrenadores de los Giants antes de Daboll fueron despedidos durante o después de su segunda temporada (Ben McAdoo, Pat Shurmur, Joe Judge).

Todd Bowles, Buccaneers: Bowles, al igual que Daboll, llegó a la postemporada en 2022, la primera como entrenador en jefe de Tampa Bay. Sin embargo, el equipo ha retrocedido en 2023, con solo 1-4 en juegos de una anotación sin Tom Brady allí para rescatarlos.

Fuego medio

Sean McDermott, Bills: Despedir a McDermott ni siquiera era una idea al inicio de esta temporada, pero las cosas se han desmoronado en Buffalo. McDermott, quien tuvo marca de 62-35 en sus primeras seis temporadas, ha realizado cambios como coordinador ofensivo y defensivo en los últimos 12 meses. No hay nadie más a quien culpar si los talentosos Bills no llegan a los playoffs.

Dennis Allen, Saints: Los Saints fueron creados para ganar la NFC Sur esta temporada, y será culpa de Allen si no lo logran. Derek Carr no ha jugado como esperaba Nueva Orleans, pero Allen está haciendo poco para salvar su puesto con derrotas divisionales clave ante los Bucs y Falcons antes mencionados.

Robert Saleh, Jets: El tercer año de la era Saleh ha sido una copia al carbón del segundo: defensa fuerte, juego de mariscal de campo incompetente y más derrotas que victorias. Por supuesto, existe la advertencia de que Aaron Rodgers se lesionó inmediatamente y Joe Douglas nunca firmó un respaldo legítimo. Si Saleh sobrevive un año más, la próxima temporada será decisiva.

Fuego alto

Bill Belichick, Patriots: No es posible que despidan al mejor entrenador de todos los tiempos, ¿verdad? Bueno, con los Patriots consistentemente luciendo poco preparados e indisciplinados, ciertamente no está fuera de discusión. Puede que Belichick no sea despedido, pero existe una posibilidad muy real de que él y el club acuerden separarse y cambiarlo a otro equipo.

Brandon Staley, Chargers: A pesar de terminar por encima de .500 en sus primeras dos temporadas, el asiento de Staley ha estado caliente durante bastante tiempo. Los Ángeles tiene marca de 2-5 en juegos de una anotación esta temporada después de desperdiciar una ventaja de 27-0 en la ronda de comodines la temporada pasada. Parece inevitable que Staley no llegue a 2024 como entrenador en jefe de los Chargers.

Ron Rivera, Commanders: Riverboat Ron ha sido ultraconservador esta temporada y ha hecho todo lo posible para intentar salvar su puesto. Pero el nuevo propietario, Joshua Harris, probablemente quiera empezar de nuevo, y no se le puede culpar. Rivera ha tenido un promedio de .500 o peor en nueve de sus 12 temporadas como entrenador en jefe, y logrará 10 de 13 con una derrota más en 2023.

Matt Eberflus, Bears: La mejor manera de mantenerse alejado del asiento caliente es ganar partidos, y eso es algo que Eberflus no ha hecho en Chicago. Tuvo marca de 3-14 en 2022 y no le ha ido mucho mejor en 2023. Con dos selecciones entre los 10 primeros probablemente en camino, los Bears podrían comenzar de nuevo con un nuevo entrenador y potencialmente un nuevo mariscal de campo.

¿Qué coordinadores de la NFL han sido despedidos durante la temporada 2023?

Despedir a un coordinador puede ayudar a un entrenador en jefe de varias maneras. Por supuesto, el objetivo principal es cambiar las cosas y mejorar una unidad en dificultades. Pero la consecuencia oculta es que a veces el entrenador en jefe gana más tiempo en su propio rol.

Aquí están todos los coordinadores ofensivos y defensivos que han sido despedidos en lo que va de temporada:

Mick Lombardi, coordinador ofensivo de los Raiders

Ken Dorsey, coordinador ofensivo de los Bills

Matt Canada, coordinador ofensivo de los Steelers

Jack Del Rio, coordinador defensivo de los Commanders

¿Quiénes son los mejores candidatos a entrenador en jefe de la NFL?

Los equipos de la NFL tienen mucho que considerar al contratar un nuevo entrenador en jefe. Hay varios factores a considerar, incluido el esquema, la cultura, la experiencia, la edad y más. Aquí están 10 de los principales candidatos para convertirse en entrenadores en jefe en 2024, nombres que seguramente escuchará cuando los equipos comiencen a entrevistar en el nuevo año:

Ben Johnson, coordinador ofensivo de los Lions: Johnson, de 37 años, dejó pasar oportunidades como entrenador en jefe la temporada baja pasada para quedarse en Detroit. Probablemente volverá a tener muchas ofertas este invierno después de una temporada impresionante.

Bobby Slowik, coordinador ofensivo de los Texans: En su primera temporada como OC, Slowik ha ayudado a transformar la ofensiva de los Texans. Tener un mariscal de campo novato estrella obviamente ayuda, pero sin duda habrá una demanda de una mente ofensiva joven (36 años) del sistema de Kyle Shanahan.

Frank Smith, coordinador ofensivo de los Dolphins: La ofensiva de los Dolphins ha despegado en las últimas dos temporadas con Smith como OC. El entrenador en jefe Mike McDaniel es quien ordena las jugadas, pero Smith obviamente ha ayudado a desbloquear a Tua Tagovailoa y compañía.

Kellen Moore, coordinador ofensivo de los Chargers: La primera temporada de Moore en Los Ángeles no ha sido fácil. Aún así, Moore, de 34 años, es un joven entrenador en ascenso que ya tiene varios años de experiencia en la dirección de jugadas.

Dan Quinn, coordinador defensivo de los Cowboys: Al igual que Johnson, Quinn tendrá varias oportunidades esta temporada baja, si es que las quiere. Está en una gran posición con una defensa de Dallas cargada, por lo que tendría que ser necesario el equipo adecuado para volver a colocarlo en el puesto de entrenador en jefe.

Ejiro Evero, coordinador defensivo de los Panthers: Evero, de 42 años, tuvo entrevistas el año pasado antes de mudarse de Denver a Carolina y seguir siendo DC. Podría estar buscando otro trabajo nuevo con los Panthers cambiando de entrenador en jefe.

Lou Anarumo, coordinador defensivo de los Bengals: No es frecuente que tu primer trabajo como entrenador en jefe llegue a los 57 años, pero esa es la situación que Anarumo está considerando. Ha transformado la defensa de Cincinnati, que no está precisamente cargada de estrellas.

Mike Macdonald, coordinador defensivo de los Ravens: Los Ravens son anualmente una defensa superior, y eso no ha cambiado desde que Macdonald se convirtió en DC en 2022. Con experiencia trabajando para los dos hermanos Harbaugh, Macdonald es el futuro entrenador en jefe.

Steve Wilks, coordinador defensivo de los 49ers: Wilks tuvo marca de 3-13 con los Cardinals y fue despedido después de una temporada. Luego tuvo marca de 6-6 como entrenador interino de los Panthers antes de ser descartado. Ahora lidera una defensa de élite en San Francisco. Wilks, de 54 años, se ha ganado una correa a largo plazo como entrenador en jefe.

Jerod Mayo, entrenador de apoyadores de los Patriots: Incluso con los Patriots tambaleándose en 2023, Mayo sigue siendo un candidato legítimo a entrenador en jefe, ya sea en Nueva Inglaterra o en cualquier otro lugar. Mayo, de 37 años, podría reemplazar a Belichick o aprovechar una oportunidad diferente en un futuro muy cercano.