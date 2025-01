En medio de la incertidumbre, pareja se casa para regular estatus migratorio

Muchas parejas optan por unirse en matrimonio legalmente con el objetivo de poder arreglar el estatus legal de su ser amado. Y en estos días en el que muchos sienten temor e incertidumbre por los operativos de ICE algunos han optado por casarse con la esperanza de permanecer en EEUU.

Aracely y Alejandro tenían planificado casarse este verano, pero ante el temor de ser separados por los operativos de ICE adelantaron la boda.

“Decidimos casarnos hoy por miedo especialmente por mi esposo porque él tiene miedo que ICE toque la puerta de su casa y se lo lleve”, dijo Araceli, ciudadana americana.

Alejandro llegó al país cuando tenia cinco años. Era beneficiario de DACA pero en el 2020 fue detenido por la policía de Chicago y aunque su cargo fue desestimado no pudo renovar DACA.

“Estoy preocupado porque yo tengo un hijo y en si siento que no debo nada pero tampoco quiero arriesgarme”, dijo Alejandro.

Ahora, la pareja que lleva diez años unida y tiene un hijo de 4 años espera que el amor los mantenga unidos como familia y que por medio del matrimonio Alejandro pueda arreglar su estatus legal.

El abogado de inmigración, Jorge Montes explica si en efecto un matrimonio puede ayudar en un proceso migratorio.

“No necesariamente”, dijo el abogado de la fima Montes & asociados. De aceurdo con Montes cada caso es diferente y la forma en que una persona entra al país pudiera ser un factor determinante, pero no detiene un arresto o una futura deportacion.

“Eso va a ser un peso para el juez para considerar fianza, para considerar otros factores de procesar su caso, pero no es automático, no es la solución rápida de que si arresten a uno. Eso no va a parar a ICE de que arresten a una persona”, dijo Montes.

Si una pareja llegase a casarse solo por beneficio propio en busca de la ciudadanía y no por amor es considerado como fraude y seria un delito. Pero Aracely y Alejandro dicen que ese no es su caso y que en el futuro esperan poder celebrar la boda de sus sueños.