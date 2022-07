En Glenview: Organizaciones demandan prohibición de armas de asalto

GLENVIEW - Luego del tiroteo del 4 de Julio en Highland Park, se han enfatizado los esfuerzos de aprobar leyes que prohíba las armas de asalto. Este sábado se llevó una manifestación de prevención de la violencia armada en el Parque Gallery en Glenview.

“Ya enough is enough ya necesitamos un cambio necesitamos hacer algo estamos aquí sin nada, así no van a cambiar las cosas”, comentó Pamela Veloz.

Alimentado por los recientes hechos en Highland Park el pasado 4 de Julio y en Uvalde, Texas los esfuerzos de prevención de la violencia armada en Illinois continúan.

Organizaciones como Moms Demand Action, HP Strong y North Shore Unite se congregaron a las afueras de la escuela secundaria Attea para demandar cambios legislativos como la prohibición de rifles de asalto y leyes de banderas rojas que le permite a la policía solicitar el retiro temporal de las armas de fuego de una persona que cree que pueda representar un peligro para los demás o para sí misma.

Entre los presentes estaba la congresista Jan Schakowsky, el Grongresista Brad Schneider y Jennifer Gong-Gershowitz de la Cámara de Representantes de Illinois para el distrito 17.

“Hemos tomado algunas medidas aquí en Illinois para expandir las verificaciones de antecedentes para exigir verificaciones de antecedentes universales, pero debemos hacer más”, expresó Gong-Gershowitz.

Las pancartas leían mensajes como “Moriría por mis alumnos, no debería tener que hacerlo” y “NO más corazones rotos”.

“El control de las armas es no solo un problema de los suburbios ni nada, es un problema de todo el país”, comentó Bedolla-Witt.

Durante la conferencia de prensa también se enfatizó la importancia de las próximas elecciones de medio término que se llevarán a cabo en el otoño para asegurarse de que los votantes puedan elegir a un representante que trabajará por un cambio legislativo.