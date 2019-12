A segunda vuelta Lori Lightfoot y Toni Preckwinkle

Lori Lightfoot y Toni Preckwinkle avanzan en la reñida contienda por la alcaldía de Chicago y tendrían que enfrentarse en una una segunda vuelta electoral el próximo 2 de abril.

Chicago vivió unas históricas elecciones municipales ya que sea cual sea el resultado, la ciudad tendrá su primera alcaldesa afroamericana.

Mientras que el conteo de los votos continúa, los resultados más actualizados de la contienda muestran que ambas candidatas avanzaron a la segunda vuelta y esto luego de que el tercer favorito Bill Daley, concediera su derrota.

Toni Preckwinkle, actual presidenta de la Junta de Condado de Cook, anunció a finales de septiembre 2018 su candidatura a la alcaldía. Anunció su intención en un hotel donde Harold Washington lanzó su campaña en 1982 y donde el ex presidente Barack Obama anunció en 1996 su campaña al senado de Illinois. Indicó que va a luchar por la gente trabajadora.

En parte Lori Lightfoot, ex presidente de la Junta de la Policía de Chicago, era una de las candidatas que buscan desbancar a su ex jefe. Emanuel nombró a Lightfoot, de 55 años, presidenta del Comité para la Entrega de Cuentas de la Policía tras el tiroteo de Laquan McDonald, y ha usado esa experiencia –así como el tiempo que pasó en la Junta de la Policía, para enfatizar sus credenciales en reformas al cumplimiento de la ley. Ex fiscal federal, Lightfoot es socia del bufete de abogados Mayer Brown LLP. Lightfoot, es primera mujer abiertamente gay en postularse para la alcaldía de Chicago

