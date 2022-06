El parque acuático más grande de Illinois abre sus puertas mañana

El parque acuático más grande de Illinois abrirá sus puertas para la temporada este sábado, 4 de junio.

Según un comunicado de prensa, Raging Waves es el parque acuático más grande del estado, con más de dos docenas de toboganes, una piscina de olas, un área de juegos de arena, tres áreas de piscinas para niños, un río lento, 43 cabañas privadas, un tobogán de seis carriles para hacer carreras y más.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El parque, ubicado en 4000 N. Bridge St. está fuera de la ruta 47 en Yorkville, a unas 50 millas al oeste de Chicago en el condado Kendall. Según Google Maps, el parque está a unas 9.5 millas de Aurora y a unos 35 minutos en coche de Naperville.

Según el sitio web, el horario es de 10 a.m. a 6 p. m. y de 11 a.m. a 5 p. m. en ciertos días de la semana. Y en el fin de semana de cierre, que es del 3 al 5 de septiembre, el horario es de 10 a.m. a 5 p.m.

Los boletos para cualquier día comienzan en $44.99 ó $29.99 si selecciona una fecha en particular con anticipación.

El estacionamiento no está incluido en el precio del boleto diario y comienza en $10. Los alquileres de casilleros comienzan en $12 y las cabañas comienzan en $200.

Solo se permiten bolsas transparentes o de malla en el parque, junto con bolsas de pañales y hieleras pequeñas. No se permite comida ni bebida del exterior. Los invitados pueden traer una botella de agua vacía y dos botellas de agua selladas de fábrica.

Las entradas se pueden comprar aquí.