El Millennium Park de Chicago cumple 20 años

El icónico Millennium Park en el Loop de Chicago, uno de los principales destinos turísticos de la ciudad, celebra esta semana su vigésimo aniversario.

El parque público de 24 acres en el corazón del centro de Chicago está lleno de esculturas, árboles, jardines y espacios transitables. Recibe millones de visitantes cada año, un testimonio de la rareza de los espacios verdes en los núcleos urbanos densos.

"Realmente es un oasis de calma, un oasis de celebración", dijo Neal Heitz del Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales de Chicago.

El departamento está planeando una celebración de cumpleaños para el parque este fin de semana.

"Hace veinte años estábamos sobre las vías del tren", dijo Heitz.

Durante décadas, el Ferrocarril Central de Illinois utilizó el terreno como estacionamiento y estación de ferrocarril.

Hubo muchos planes para convertirlo en un parque frente al lago que nunca se materializaron, según los urbanistas en ese tiempo.

Aunque los funcionarios tuvieron durante mucho tiempo la impresión de que el terreno era propiedad de la compañía ferroviaria, en realidad se trataba de una servidumbre para el uso del ferrocarril.

“Simplemente hice una búsqueda de títulos para ver cuál era la situación y resultó que la ciudad era propietaria del terreno desde el principio”, dijo Randy Mehrberg, quien fue director de Lakefront de Chicago en la década de 1990.

“Cuando hicimos el descubrimiento simplemente haciendo una búsqueda de títulos, nos acercamos al ferrocarril y dijimos: 'no es su tierra, la recuperaremos'”.

Los funcionarios de la ciudad negociaron con la compañía ferroviaria la transferencia del terreno y la construcción del parque comenzó en 1998. Tomó más de seis años terminarlo y se completó mucho después del Milenio en 2004.

Ahora es uno de los principales destinos turísticos de Chicago y es la envidia de otras ciudades del mundo.

"Bueno, me hace sentir más libre, ya sabes, en las grandes ciudades a veces me siento un poco apretado", dijo el turista Zeus Merino mientras visitaba Cloud Gate, más conocido como 'The Bean'.

A continuación se muestra el calendario completo para la celebración del próximo fin de semana del vigésimo aniversario del Millennium Park por parte del Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales de Chicago:

Jueves 18 de julio

La Celebración del 20° Aniversario arranca con ¡Súbelo! presentando una velada que destaca el tapiz musical de la cultura latina en el escenario del Jay Pritzker Pavilion.

5 p.m. - Chuwi , un cuarteto de fusión indie tropical de Puerto Rico que fusiona salsa, boleros y música folklórica con destellos de hip hop alternativo, psicodélico y electrónico.

, un cuarteto de fusión indie tropical de Puerto Rico que fusiona salsa, boleros y música folklórica con destellos de hip hop alternativo, psicodélico y electrónico. 6 p.m. - Código FN , de Sinaloa, México, este grupo Regional Mexicano debutó con intensidad en las listas de Billboard.

, de Sinaloa, México, este grupo Regional Mexicano debutó con intensidad en las listas de Billboard. 7:30 p.m. - Fruko y Sus Tesos con invitado especial Sonora Dinamita presentando a Alfredo de la Fe

Viernes 19 de julio

6:30 pm. - Grant Park Orchestra en Star Wars y Más: la Música de John Williams. Disfrute de selecciones musicales icónicas: los disfraces son bienvenidos.

Sábado 20 de julio

8-9:45 a.m.: Únase a los Entrenamientos de Verano de Millennium Park en Wrigley Square con Pilates con NK Gutiérrez (8-9 a.m.) y Yoga con Alie McManus (9-9:45 a.m.). Música de Carlo Basile.

en Wrigley Square con Pilates con NK Gutiérrez (8-9 a.m.) y Yoga con Alie McManus (9-9:45 a.m.). Música de Carlo Basile. 11 a.m.-5 p.m. - Creación de arte familiar con Somos Arte en la Carpa del Paseo Norte.

1-3 p.m. - Actuaciones del Festival de Teatro Físico de Chicago con el equipo acrobático Chicago Boyz, Alexander D’Amazing, Eric Robinson y Stephanie Diaz con Gaby Diaz, compartiendo exhibiciones acrobáticas, payasos y espectáculos, hazañas de trampolín, títeres de cigarras y más en Wrigley Square.

2-3 p.m. - Espectáculos de danza en la Carpa del Paseo Norte .

. 2-5 p. m. - INT'L CAFE genera oportunidades para el intercambio cultural al conectar hablantes/señantes de idiomas de todos los niveles para conversaciones inmersivas con nuevos amigos en la Carpa del Paseo Norte.

3-5 p.m. - Heart of Chicago Soul Club girando todos los vinilos, raros y Northern Soul, con Northern Soul Dancing enseñada por Miss Wolff's Jiving School (3-4 pm).

3-4 p.m. - El Cheesecake Gigante de Eli’s celebrando el vigésimo cumpleaños del Millennium Park en Cloud Gate . Únete a la celebración y disfruta de un cheesecake gratis.

. Únete a la celebración y disfruta de un cheesecake gratis. 4-5 p.m. - Una actuación de Los Pleneros de Don Segundo con trompas, vejigantes, cabezudos y aves zancudas.

4-5 p.m. - Actuaciones emergentes de South Shore Drill Team y Ballet Folklórico de Chicago en Cloud Gate.

de South Shore Drill Team y en Cloud Gate. 7:30 pm. - Common con la Grant Park Orchestra

Domingo 21 de julio