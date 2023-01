El incendio de Illinois Planned Parenthood es investigado como un incendio provocado

Apenas unos días después de que el estado promulgara amplias protecciones contra el aborto, la policía de Peoria dictaminó el martes que el incendio en una clínica de Planned Parenthood en el centro de Illinois está siendo investigado como un incendio provocado.

Los oficiales respondieron a un informe de una “persona desconocida que arrojó un cóctel molotov” al edificio de la clínica de Peoria alrededor de las 11:30 p.m. el domingo, dijo el portavoz de la policía, Semone Roth.

La policía y los bomberos de Peoria están investigando el incendio y no se han identificado sospechosos ni se han realizado arrestos hasta el momento, dijo Roth.

El incidente ocurrió dos días después de que el gobernador de Illinois, JB Pritzker, promulgó una ley de atención de la salud reproductiva para proteger a las personas que buscan un aborto fuera del estado, agregando a Illinois a la lista de estados que han reforzado legalmente el procedimiento después de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de revocar Roe v. Wade.

Aunque no había pacientes ni personal dentro del edificio durante el incendio, el incendio causó "daños significativos" a la propiedad, dijo en un comunicado Jennifer Welch, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood of Illinois.

Actualmente, la clínica está cerrada y la organización está reprogramando citas a los pacientes que tenian citas a otros centros de atención médica. También están ofreciendo asistencia de transporte a quienes lo necesiten.

La ubicación de Peoria Planned Parenthood ofrecía aborto con medicamentos, pero no era un sitio para procedimientos en la clínica, dijo Welch, quien se comprometió a enjuiciar al culpable "en la mayor medida de la ley".

"La gran mayoría de nuestros pacientes del Peoria Health Center venían a nosotros para planificación familiar, pruebas y tratamiento de ITS y otros cuidados de salud reproductiva”, dijo. “Este acto de vandalismo tendrá un impacto devastador en la capacidad de la comunidad para acceder a métodos anticonceptivos. , exámenes de detección de cáncer y atención de afirmación de género".

Por su parte, la directora ejecutiva de la organización antiaborto Illinois Right to Life, Mary Kate Zander, condenó el incidente y dijo: "Nunca toleraríamos la violencia contra Planned Parenthood o cualquier otra clínica de aborto". Agregó: "La razón principal por la que nos oponemos al aborto es que es un acto de violencia, entonces sería hipócrita de nuestra parte no decir lo mismo en el caso de un acto de violencia contra los trabajadores del aborto”.