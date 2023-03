Highland Park: el gatillero pudo haber considerado usar explosivos caseros durante el tiroteo masivo

Robert Crimo III pudo haber considerado el uso de explosivos caseros durante el ataque al desfile del 4 de julio en Highland Park, que dejó siete personas muertas y decenas más heridas, según declaraciones juradas del FBI recientemente reveladas.

“Si todo se hubiera alineado correctamente, los habría usado”, supuestamente Crimo le dijo a la policía después del tiroteo. “Pero no fue así”.

Sin embargo, las autoridades reconocieron que Crimo en ocasiones ofreció “información contradictoria” sobre sus planes para los explosivos que se encontraron en su casa.

En cuanto a sus motivos, Crimo supuestamente dijo que cometió el ataque para “despertar a la gente”. Dijo que lo planeó durante años y pensó en usar una cámara GoPro para grabar el ataque, según muestran los registros.

Crimo también pudo haber realizado un reconocimiento en Highland Park el 26 de junio de 2022.

El conjunto de declaraciones juradas, abierto en la corte federal el jueves, parece ofrecer los detalles más sustantivos hasta el momento sobre el caso. Crimo enfrenta 117 cargos por delitos graves presentados en el Condado de Lake por supuestamente abrir fuego con un rifle de asalto contra asistentes al desfile desde una azotea en ese suburbio. Aunque las autoridades dicen que admitió haber disparado, se ha declarado no culpable.

Crimo no enfrenta cargos federales. Pero las autoridades federales solicitaron permiso en julio pasado para realizar pesquisas después del tiroteo, incluidas las posibles cuentas de correo y dispositivos electrónicos de Crimo.

Crimo supuestamente dijo a las autoridades que, después del tiroteo de las 10:10 a.m., huyó a pie a la casa de su madre, donde se subió a un vehículo. Llegó a la casa de su padre a las 10:37 a.m., según un video de seguridad. Supuestamente dijo que luego fue a la casa de un conocido en Northbrook a las 11 a.m. y partió rumbo a Madison, Wisconsin. Fue arrestado cerca del norte de Chicago alrededor de las 6:25 p.m.

Según las autoridades federales, los datos del teléfono celular ayudaron a las fuerzas del orden a rastrear a Crimo hasta Wisconsin, pero Crimo también dijo que enterró su teléfono allí.

Los investigadores llegaron para registrar la residencia de Crimo alrededor de las 4 p.m. el 4 de julio, indican los documentos. Allí, supuestamente encontraron múltiples armas de fuego y materiales para fabricar bombas, incluidos componentes electrónicos como un iniciador remoto, dos jarras de plástico con municiones adheridas al exterior, un embudo y dos cajas de Tannerite.

Las declaraciones juradas describen Tannerite como un explosivo binario comercializado legalmente que, si se mezcla con oxidantes y se somete a la fuerza como una bala de un rifle, se convierte en un "explosivo de gran potencia diseñado para producir una exhibición visual y audible que a menudo se usa en objetivos para la práctica de armas de fuego".

Las autoridades federales indicaron que Tannerite se encontró en su empaque original de FedEx, lo que indica que llegó en dos envíos: uno el 3 de mayo de 2022 y otro el 1 de junio de 2022. Una captura de pantalla de una factura supuestamente encontrada en el teléfono de Crimo describía una compra de 10 libras de Tannerite el 1 de junio de 2022.

Durante dos entrevistas el 4 y 5 de julio de 2022, Crimo supuestamente confesó haber abierto fuego en Highland Park y describió los supuestos artefactos explosivos improvisados ​​encontrados en su habitación como “jarras de leche, balas, cinta adhesiva y Tannerite”.

Crimo supuestamente dijo que mantuvo las jarras en una mochila porque no quería que nadie más en la casa las encontrara y resultara herido.

Cuando se le preguntó para qué planeaba usarlos, Crimo supuestamente dijo: "Sabes, lo que pasa, pasa... si tuviera que usarlos, sería por casualidad porque, sabes, son pesados, solo puedes cargas algunos”.

El agente especial del FBI que escribió la declaración jurada interpretó que Crimo consideró que los dispositivos eran demasiado pesados ​​para llevarlos al desfile. Crimo también supuestamente dijo: “Por supuesto que tenía la idea de que podrían usarse por razones nefastas”.

—Con información del Chicago Sun-Times