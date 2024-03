El Fire no baja la cabeza mientras busca su primera victoria de la temporada

El Chicago Fire recibe al CF Montreal en el Soldier Field, aún en búsqueda de su primera victoria de la temporada.

Empataron su primer partido contra el Philadelphia Union y luego perdieron contra el FC Cincinnati y el Columbus Crew. Sin embargo, en los tres partidos, el Fire podría haber obtenido, y probablemente así lo crea, un mejor resultado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

A pesar de no haber ganado esta temporada, el entrenador Frank Klopas ve mejoras en su equipo.

“Creo que en todos estos juegos, ya sabes, al final creamos oportunidades para ganar el juego, y esa es la diferencia”, dijo Klopas. “No es que estemos defendiendo atrás. Sabes, creo que es sólo una obra en la que necesitamos estar realmente enfocados al final, y de la nada, les damos una oportunidad”.

“Entonces, para mí, hay una gran diferencia. De los tres partidos saco muchos aspectos positivos. Creo que nos está haciendo más fuertes, mejores como equipo, y lo decepcionante es que tenemos un punto que demostrar”.

El Fire ha tenido mala suerte, a falta de una palabra mejor, al final de estos partidos. Contra Philadelphia, el Unión empató en el minuto 93 y contra Columbus, el Crew anotó el gol de la victoria en el minuto 100.

Dado lo cerca que estuvo el Fire de ganar su primer juego contra el Unión y salir con un punto como visitante contra Columbus, tener poco que mostrar tiene que ser frustrante.

Sin embargo, no dejarán que la falta de resultados les afecte ni dejarán caer los hombros después de tres partidos.

"Creo que en cada partido hemos crecido un poco", dijo el portero Chris Brady. “Obviamente, en los primeros partidos intentas crear química lo mejor que puedes, pero no, yo diría que los resultados en sí no han sido representativos de los esfuerzos y el resultado de lo que hemos puesto en el campo.

“Sé que hay mucha gente hablando sobre los puntos reales que obtuvimos en esos tres juegos, pero diré que he visto un crecimiento, los entrenadores han visto un crecimiento y nosotros, como jugadores, hemos visto un crecimiento en la química. , esfuerzo y táctica y técnicamente lo que estamos tratando de hacer en el campo”.

Si el Fire quiere conseguir su primera victoria de la temporada, tendrá que hacerlo contra un equipo de Montreal que ha tenido un buen comienzo. Montreal ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este con siete puntos de nueve, habiendo ganado dos partidos y empatado uno. Vienen de una importante victoria el fin de semana pasado contra el Inter Miami.

“Esto no es menospreciar a Montreal ni nada de eso, pero cuando sale el calendario y miras, tienes a Montreal en casa y dices: 'Está bien, este es un juego en el que necesitamos obtener un resultado'. Esos son los partidos con los que debemos tener mucho cuidado y prepararnos muy bien.

"Yo no hago esto, nuestro personal no hace aquello, y fue un recordatorio para los jugadores de que no podemos subestimar a ningún oponente en esta liga".

La temporada pasada, el Fire ganó el primer encuentro entre ellos en Chicago por 3-0 y empató sin goles en Montreal.

El Fire ha obtenido buenos resultados contra ellos en el pasado, pero Montreal ha tenido un buen comienzo. Ganar genera confianza y, en este punto, Montreal simplemente tiene más que el Fire. Por lo tanto, el Fire tendrá que estar enfocado, aprovechar sus oportunidades y limitar los errores, especialmente a los finales del partido.