El Festival Ravinia añade un concierto adicional a la temporada 2024 repleta de estrellas

Nota del editor: el vídeo del reproductor de arriba pertenece a un informe anterior.

La programación de conciertos de verano para la temporada 2024 del Ravinia Festival acaba de hacerse aún más grande.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El festival de música suburbano, que anunció su programación de verano de 2024 el mes pasado, agregó The Voice of Whitney: A Symphonic Celebration con la Filarmónica de Chicago a su lista de conciertos de esta temporada.

El espectáculo, un homenaje a Whitney Houston, se llevará a cabo el 30 de agosto, según un comunicado.

"Esta producción dinámica celebra el asombroso legado musical de la cantante con orquestaciones nuevas y originales de su amplio catálogo presentado por la Filarmónica de Chicago", dice el comunicado. "Desde su legendaria actuación en el Super Bowl XXV de '“'The Star Spangled Banner'”' hasta los éxitos atemporales 'I Wanna Dance With Somebody', 'Higher Love', 'I Will Always Love You' y 'How Will I Know', entre muchos otros, el público se sumergirá en el mundo de Whitney mientras la velada recorre su icónico cancionero, presentaciones cinematográficas, videos caseros íntimos y raras fotografías e imágenes nunca antes vistas".

Los boletos para el espectáculo saldrán a la venta el 24 de abril y comienzan en $35, según los funcionarios.

El muy esperado calendario de conciertos de verano de 2024 del Ravinia Festival se anunció en marzo, con grandes nombres en el cartel, incluidos The Beach Boys, Norah Jones, James Taylor y Robert Plant y Alison Krause.

"Con una extraordinaria variedad de conciertos y artistas, estamos entusiasmados de ofrecer una temporada inspiradora y cautivadora para todos los que vienen a Ravinia", dijo el presidente y director ejecutivo de Ravinia, Jeffrey P. Haydon, en un comunicado. "Ya sea en Bennett Gordon Hall, Martin Theatre, Pavilion, Lawn o Carousel, los asistentes al concierto seguramente experimentarán el espíritu del verano con música increíble bajo las estrellas".

Según los organizadores, las entradas para todos los eventos de 2024 saldrán a la venta para el público en general el 24 de abril, y la preventa para los miembros comenzará el 19 de marzo. Los invitados de Ravinia pueden traer sus propios picnics al recinto, incluidos alimentos y licores.

En 2023, el Festival Ravinia contó con las actuaciones de John Legend, Jethro Tull, Santana y la Sra. Lauryn Hill.

Aquí hay un vistazo al calendario completo de 2024.