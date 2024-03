El alcalde Johnson expresa su apoyo al concejal Sigcho-López tras reciente polémica

Después de días de negarse a comentar sobre una controversia que rodea a un miembro de su equipo de liderazgo, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, rompió su silencio en el concejal del distrito 25, Byron Sigcho-Lopez, mostrando su apoyo al concejal de dos mandatos.

“Francamente, ni siquiera sé por qué se debate esto. En realidad, es bastante inquietante que como ciudad estemos teniendo una conversación sobre el discurso protector en Estados Unidos”, dijo Johnson mientras recorría un complejo de apartamentos de Chinatown que recibe una subvención federal multimillonaria.

Sigcho-López fue llamado el miércoles por un grupo de concejales y veteranos después de que aparecieran fotos de él hablando frente a una bandera estadounidense quemada, luego de que un manifestante la quemara en el mismo evento.

“No lo acusamos de violar ningún derecho constitucional, pero sí lo estamos acusando es su conducta, su discurso fue reprensible hasta el punto en que le exigimos que rinda cuentas por sus acciones”, dijo el concejal del distrito 29, Chris Taliaferro.

Él y otros ocho miembros del Concejo Municipal firmaron una carta dirigida al alcalde exigiendo que destituya a Sigcho-López de su puesto como presidente del Comité de Vivienda y Bienes Raíces del Concejo Municipal.

En declaraciones a la editora política de NBC Chicago, Mary Ann Ahern, el miércoles, Sigcho-López dijo que no estaba allí para presenciar la quema de la bandera mientras recalcaba el motivo por el que asistió al evento, que pedía el fin de la financiación estadounidense a Israel en medio de su la guerra con Hamas y la cancelación de la Convención Nacional Demócrata en Chicago este verano.

“Quieren que me disculpe por algo que no fui testigo de. No puedo disculparme por algo que no hice”, dijo Sigcho-López.

Johnson dijo que Sigcho-López estaba calificado para su equipo de liderazgo mientras criticaba a los miembros del Concejo Municipal que pedían su destitución.

“Bajo mi administración, espero plenamente que el Concejo Municipal reconozca su responsabilidad y que no avance en el tipo de formas de expresión fascistas que han dejado a muchos en nuestro país en un peligro desesperado”, dijo Johnson.

Los concejales disidentes están convocando una reunión especial del Concejo Municipal para discutir el incidente Sigcho-López la próxima semana.