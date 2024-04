Los padres del autor del tiroteo escolar en Michigan serán sentenciados este martes

Los padres del joven que disparó y mató a cuatro compañeros en una escuela secundaria será sentenciados este martes en Michigan, en donde podrían enfrentar una condena hasta de 15 años de priisón.

Está previsto que Jennifer y James Crumbley comparezcan ante el tribunal para cerrar el histórico caso: son los primeros padres condenados por un tiroteo masivo en una escuela de Estados Unidos.

Los padres de Ethan Crumbley, quien tenía 15 años cuando abrió fuego el 30 de noviembre de 2021 en Oxford High School, están pidiendo a un juez que los mantenga fuera de prisión mientras enfrentan una sentencia por su papel en un ataque que mató a cuatro estudiantes en 2021.

Ethan Crumbley tenía 15 años cuando abrió fuego el 30 de noviembre de 2021 en Oxford High School, Oxford, y fue condenado a cadena perpetua. El confeso asesino, ahora de 17 años, se declaró culpable de matar a tiros a Madisyn Baldwin, de 17 años; Tate Myre, 16 años; Hana Santa Juliana, 14; y Justin Shilling, de 17 años, e hirió a otras siete personas.

James y Jennifer Crumbley fueron acusados de comprar una pistola para su hijo e ignorar sus necesidades de salud mental. Ambos enfrentan cargos de homicidio involuntario. En su primera audiencia, la pareja se declaró no culpable de los cuatro cargos en su contra.

Los Crumbley no sabían que su hijo, Ethan Crumbley, estaba planeando el tiroteo en Oxford High School. Pero los fiscales dijeron que los padres no guardaron un arma de manera segura y podrían haber evitado el tiroteo sacando al joven de 15 años de la escuela cuando se enfrentó a su dibujo oscuro ese día.

Los abogados alentarán al joven a no testificar en contra de sus padres quienes también enfrentan cargos.

LAS PALABRAS DEL AUTOR DEL TIROTEO CONTRA SUS PADRES

Cuando James Crumbley se enteró del tiroteo, corrió a casa desde su trabajo en DoorDash y buscó el arma.

"Creo que mi hijo cogió la pistola", dijo en una frenética llamada al 911.

Los investigadores encontraron la funda de pistola vacía y una caja de munición vacía sobre la cama de los padres. Un cable que podría haber bloqueado el arma estaba todavía en un paquete, sin abrir.

Cuando se declaró culpable de asesinato y terrorismo, Ethan declaró ante el juez que el arma no estaba cerrada con llave cuando la metió en su mochila.

"Tengo cero ayuda para mis problemas mentales y eso me está haciendo disparar a la … escuela", escribió Ethan en un diario. "Quiero ayuda, pero mis padres no me escuchan, así que no puedo conseguirla".

El joven cumple una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Varias horas después de que un fiscal presentara cargos de homicidio involuntario en su contra, la pareja se fugó de su casa y fueron encontrados escondidos en un edificio de Detroit después de una intensa búsqueda. Las autoridades habían ofrecido $10,000 de recompensa para dar con sus paraderos.