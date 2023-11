Dra. Olusimbo Ige reemplaza a la Dra. Allison Arwady como la médica más importante de Chicago, anuncia Johnson

El Departamento de Salud Pública de Chicago pronto tendrá un nuevo médico de primer nivel.

La Dra. Olusimbo "Simbo" Ige ha sido nombrada comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, según informó el lunes un comunicado de prensa de la oficina del alcalde Brandon Johnson.

"Dra. Ige es una tremenda adición no sólo a nuestra administración, sino también a la ciudad de Chicago”, dijo Johnson en el comunicado. "Dra. Ige es alguien que comprende el equilibrio entre los datos concretos y la interacción comunitaria al evaluar los problemas y las soluciones de salud pública, y con décadas de experiencia en salud pública, aporta una visión clara y comprensión tanto de los desafíos como de las oportunidades que CDPH y nuestra ciudad enfrentan, y cómo los superaremos colectivamente".

Ige actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de la organización de equidad en salud de The Robert Wood Johnson Foundation, según el comunicado. De 2020 a 2023, Ige también se desempeñó como comisionada adjunta del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York, agrega el comunicado.

Según Johnson, Ige, que tiene una Licenciatura en Medicina y Cirugía, una Maestría en Ciencias en Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de Ibadan en Nigeria, y una Maestría en Salud Pública de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, será la primera mujer, negra comisionada para dirigir el CDPH en un rol permanente.

"Es un gran honor servir a la ciudad de Chicago en este papel", dijo Ige en el comunicado. “A través de la colaboración con la Administración Johnson y con los miembros de la comunidad de Chicago, estoy seguro de que podemos mejorar los resultados de salud de todos los habitantes de Chicago. He pasado toda mi carrera en el campo de la salud pública y espero poder aportar todo lo que he aprendido al CDPH”.

Ige, quien fue seleccionada a través de una "búsqueda rigurosa y exhaustiva a nivel nacional", reemplaza a la Dra. Allison Arwady, quien fue despedida luego de la toma de posesión de Johnson después de cuatro años en el cargo.

“Quiero agradecer a todos esos habitantes de Chicago”, le dijo a Mary Ann Ahern de NBC Chicago después de su despido. “Durante todo el COVID, ha habido mucho apoyo al trabajo del departamento. No me importa la política. Me preocupo por la salud pública”.

La semana pasada, Arwady fue nombrado director del Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, según un comunicado de prensa.

Según el CDC, Arwady tendrá la tarea de ejecutar estrategias para frenar los impactos de la violencia, las sobredosis, el suicidio y las lesiones en Estados Unidos.

Asumirá el cargo en enero de 2024, según el comunicado de prensa.