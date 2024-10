Donald Trump se presentará en un evento en Chicago el martes

CHICAGO - El expresidente Donald Trump tiene previsto hablar en un evento en el Economic Club of Chicago el martes.

Según el Economic Club of Chicago, Trump aparecerá en un evento privado copatrocinado por Bloomberg en el centro de Chicago desde las 11 a.m. hasta las 12 p.m., pero su horario y disponibilidad podría variar. Trump será entrevistado por el editor en jefe de Bloomberg, John Micklethwait, según un comunicado de prensa, en un lugar no especificado en el centro de Chicago.

El evento se transmitirá en vivo en el canal de YouTube del Economic Club of Chicago.

Temprano el martes, Lisa Chavarria de NBC 5 informó sobre una gran presencia policial a lo largo del lado inferior de la Torre Trump.

La semana pasada, Trump se quedó en la ciudad mientras se dirigía a otra aparición fuera del área de Chicago, lo que provocó el cierre de varias calles tanto el jueves por la noche como el viernes por la mañana.

El evento del martes de Trump se produce un día después de que su compañero de fórmula, el senador de Ohio J.D. Vance, apareciera en un evento de recaudación de fondos en los suburbios de Chicago.

Esta sería la segunda aparición de Trump en Chicago durante la temporada de campaña, después de que habló como parte de un panel en la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en la ciudad. El evento desató la controversia después de que Trump atacara la identidad racial de la vicepresidenta Kamala Harris y prometiera indultar a los alborotadores del 6 de enero si era elegido presidente.

La vicepresidenta Kamala Harris no apareció en la convención, pero habló con los delegados a través de una llamada virtual en las semanas siguientes.

Según su campaña, Harris tiene previsto aparecer el martes en un cabildo abierto por audio en Detroit.

Por su parte, el gobernador de Illinois J.B. Pritzker, reaccionó a la visita del exmandatario a través del siguiente comunicado:

“Cada vez que abre la boca, Donald Trump nos recuerda que es un racista, misógino, delincuente con 34 condenas y que no se preocupa por nadie más que por sí mismo. En una reciente visita a Chicago, insultó a Kamala Harris y sin duda lo volveremos a escuchar hoy, mientras intenta vender sus planes económicos que aumentarían los costos para las familias estadounidenses en $4,000, dispararían la inflación y eliminarían empleos. Pero la mayoría de los estadounidenses rechazan esas políticas y las otras propuestas desastrosas y peligrosas del Proyecto 2025 con las que una segunda administración Trump plagaría este país. El 5 de noviembre, los votantes lo dejarán muy claro cuando saquemos a Donald Trump y su extremismo MAGA”.