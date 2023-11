Disuaden a concejales a no presentarse a votación sobre consulta pública para cambiar estatus de Chicago como ciudad santuario

CHICAGO - En la mañana del jueves se llevó a cabo una reunión especial en el Concilio Municipal para determinar si los votantes deben de decidir si Chicago debe continuar siendo una ciudad santuario.

Dicha reunión estaba programada a comenzar a las 10:30 a.m. para discutir una propuesta para enmendar la ordenanza que hay vigente sobre Chicago siendo una ciudad santuario en la que proponían que fueran los votantes quienes decidan en la próxima elección municipal si Chicago debe continuar siendo o no una ciudad santuario.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"La gran mayoría de los concejales no van a presentarse hoy día porque no queremos perder nuestro tiempo este señor Baele no hizo su tarea, no hizo su trabajo, él no sabe que aparentemente no se puede votar en este asunto hoy en día porque él no lo hizo. Entonces, de los concejales con los que yo he hablado, todos me han dicho no voy a ir, no voy a perder mi tiempo", explicó Carlos Ramírez-Rosa, concejal del distrito 35 de Chicago.

Por su parte, Raymond López, concejal del distrito 15 de Chicago, comentó que "esta es una crisis humanitaria y los votantes deben de ser escuchados sobre cómo la ciudad debe de proseguir si quieren que sigamos siendo santuario".

Cabe mencionar que tanto Telemundo Chicago como NBC 5 confirmaron que la oficina del alcalde Brandon Johnson se habría comunicado con varios concejales de la ciudad para pedirles que no se presentaran a esta reunión especial.