Revelan detalles sobre múltiples asesinatos en Joliet tras sospechoso quitarse la vida en Texas

JOLIET - Romeo Nance, de 23 años, el sospechoso buscado por el asesinato a tiros de ocho personas en Joliet, Illinois murió a causa de una herida de bala autoinfligida después de ser localizado por alguaciles estadounidenses en Texas, confirmaron autoridades la noche del lunes.

Nance también habría dejado a una novena persona herida de bala.

La policía de Joliet agregó que Nance contaba con "un historial criminal extenso".

En uno de los videos se muestra parte de una ola de tiroteos supuestamente perpetrados el sospechoso de 23 años y que comenzaron el domingo, según indicó la Oficina del Aguacil del Condado de Will. En una conferencia de prensa este martes, la policía de Joliet confirmó que los incidentes ocurrieron en la tarde del domingo.

A través de ese video de la cuadra 200 de la calle Davis en Joliet, con la información del auto, y una víctima herida de bala en la pierna, autoridades sabían a quién buscaban y ya tenían su dirección.

Ese mismo domingo, en otro tiroteo, se reportó el asesinato con un tiro en la cabeza de un hombre 28 años. Según autoridades, Nance estaba vinculado al asesinato.

Unas 12 horas después, oficiales llegaron a la primera casa ubicada en la cuadra 2200 de West Acres Road, dirección donde se suponía que vivía Romeo Nance, encontraron el cuerpo de dos personas quienes murieron a balazos. La policía de Joliet los identificó como una mujer de 47 años y un hombre de 35 años.

Al cruzar la calle, en esa misma cuadra, autoridades sabían que había otros familiares de Nance y ahí lo fueron a buscar, pero encontraron a otras 5 personas muertas. La policía de Joliet identificó a las víctimas como cuatro mujeres de las edades de 14, 16, 20 y 38 años y un hombre de 38 años.

Autoridades sospechan que todos, o al menos la gran mayoría de las víctimas, son familiares de Nance.

Después de una intensa búsqueda, autoridades federales y estatales en Texas lo ubicaron en una gasolinera a 1,200 millas de distancia en Natalia, Texas, una ciudad ubicada al suroeste de San Antonio. Acudieron oficiales del Alguacil del Condado de Medina, del Departamento de Seguridad Pública de Texas y Alguaciles de los U.S. Marshals.

Allí, el sospechoso salió de su vehículo con un arma e intentó huir de los oficiales. Tras un enfrentamiento breve, se habría quitado la vida por un disparo autoinfligido en una esquina de la gasolinera, según lo que confirmó la policía de Joliet.

Residentes del área de Joliet le contaron a nuestra compañera Priscilla Ferreyra su sentir al escuchar de este caso.

"Estoy un poco sorprendida porque, para ser honesta, no sabía que Joliet era así. Pensé que me había mudado de un suburbio a un suburbio mejor y estoy un poco nerviosa y asustada porque hay niños por aquí", expresó Amber Pajeau.

Las autoridades no han dicho si el sospechoso dejó una carta o pistas sobre el motivo detrás del asesinato de 8 personas en multiples incidentes. Lo que sí indicó la policía de Joliet es que, al menos en el primer asesinato que ocurrió en Pheasant Run Apartments, no se trató de un robo porque el motivo no era dinero.

TRES INCIDENTES, UN SOSPECHOSO: MAPA DE DÓNDE OCURRIERON LOS HECHOS