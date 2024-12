Beneficiario de DACA se “autodeportó” a México y terminó la universidad con una beca para dreamers

Con los cambios que se avecinarían en cuanto a politicas migratorias, los dreamers serían uno de los grupos que aún dicen estar en la incertidumbre. Sin embargo, hay varios que han tomado la difícil decisión de “autodeportarse”, corriendo el riesgo de no poder regresar a Estados Unidos.

"Hola, mi nombre es Kevin Noreste, bueno, González y me autodeporté hace casi 8 años, en enero del 2017", dijo Kevin González. "Fue difícil, porque todo mundo, incluido mi mamá, me decía que estaba loco, que por algo ellos están en Estados Unidos que yo no conocía México. Eso era lo mas difícil, no saber cuándo iba volver a ver a mi mamá. Aparte hablé con abogados y me dijeron que como tenía DACA no podía volver a regresar y que iba ser muy difícil", expresó González.

Originario de Chihuahua, México, Kevin llegó a Estados Unidos cuando tenía 3 años. Junto a su madre y sus abuelos emprendieron la travesía de cruzar la frontera para iniciar una nueva vida, se establecieron en Colorado y tras un tiempo logró recibir el amparo de DACA.

"A pesar de que tenía DACA, no sentía que era totalmente libre, quería conocer mis raíces, quería sentirme libre", expresó Kevin.

Por lo que comenzó a buscar alternativas y se enteró de una beca patrocinada por la Universidad de Monterrey llamada ReconoceR que ayuda a jóvenes soñadores en busca de una carrera profesional.

"Muy feliz, es la mejor decisión que pude haber tomado. Tengo licenciatura, conocí el mundo, a través de la escuela pude hacer intercambio en otros países", comentó Kevin.

Los requisitos para solicitar la beca son:

Ser mexicano de nacimiento o haber nacido en algún país de Centroamérica

Presentar documentos sobre la situación legal, política o económica que te impide continuar tus estudios profesionales en Estados Unidos (DACA, matrícula consular, número ITIN)

Tener entre 17 y 25 años

También tienes que presentar un ensayo donde cuentes tu historia como dreamer. Cabe mencionar que, esta beca NO aplica para carreras de Medicina, ni de Arte, Arquitectura y Diseño.

Aquellos que estén interesados deben solicitar la beca en el portal https://www.udem.edu.mx/es/admisiones-y-becas/beca-reconocer

Ahora, Kevin tiene 30 años. Se graduó como profesional en Innovación y Creación Empresarial. Actualmente, dirige tres proyectos con varias compañías y no ha dejado atrás su carrera musical la cual comenzó en Estados Unidos, un país al que siempre quiso volver.

"Pero legalmente no me interesaba vivir de indocumentado en Estados Unidos", sostuvo González.

Ahora Kevin ya tiene la visa de turista y regresó a Estados Unidos a visitar el país que lo vio crecer. También Kevin nos contó que su madre también se regresó a México, esto ocurrió al año que él tomo la decisión. Ahora dijeron que son felices pero que no olvidan todas las cosas buenas que les brindó Estados Unidos.