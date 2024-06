Cuatro formas fáciles y rápidas de enfriar tu cuerpo en condiciones de calor extremo

Va a ser una semana calurosa en Chicago y las temperaturas tan altas conllevan graves riesgos para la salud. Pero si sientes que te sobrecalientas, ¿sabes qué hacer para refrescarte rápidamente?

La insolación y el agotamiento por calor se encuentran entre las amenazas comunes durante condiciones peligrosamente cálidas y, si no se tratan lo suficientemente rápido, podrían provocar daños a los órganos o incluso la muerte, según los expertos médicos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que el calor extremo mata aproximadamente a 1220 personas en los EE. UU. cada año.

Los expertos dicen que existen algunas formas sencillas y rápidas de garantizar que su cuerpo se enfríe.

Según American Family Care, que opera varios centros de atención de urgencia en los EE. UU. y en Illinois, hay cuatro cosas en particular que puede hacer para relajarse según sea necesario:

1. Refresca tu cuello

El área del cerebro que regula la temperatura corporal está en la base del área del cuello, enfríe este lugar y podrá engañar a su cuerpo para que se sienta más fresco", dijo la compañía médica.

Algunas formas de hacerlo incluyen remojar un pañuelo en agua y envolverlo alrededor de la cabeza o colocarlo sobre la parte posterior del cuello. También puedes ponerte una bolsa de hielo detrás de la cabeza.

2. Enfriar los 'puntos calientes'

Los llamados "puntos calientes" del cuerpo son aquellos en los que enfriar un pequeño lugar puede ayudar a enfriar todo el cuerpo.

Los más notables son tus muñecas.

"Reducir la temperatura de la sangre de los brazos puede ayudar a enfriar todo el cuerpo", dijo American Family Care. "La sangre de tus brazos recircula en el torrente sanguíneo más grande de tu cuerpo".

La Cruz Roja añade que enfriar los tobillos también podría ser eficaz.

"Puedes refrescarte rápidamente poniendo las manos y los pies en agua fría. Las muñecas y los tobillos tienen muchos puntos de pulso donde los vasos sanguíneos están cerca de la piel, por lo que te enfriarás más rápidamente", afirma la agencia.

Se recomienda pasar las muñecas bajo agua fría durante hasta 30 segundos.

3. Consigue menta

Los expertos dicen que el mentol puede "estimular los nervios y engañar al cuerpo haciéndole creer que está más fresco cuando tiene sobrecalentamiento".

La menta contiene mentol, lo que significa que cosas como una loción de menta o una botella rociadora de agua mezclada con aceite de menta pueden ayudarte.

¿Dónde deberías ponerlo? Puede frotar la loción en su piel o rociar partes de su cuerpo, particularmente lugares como el cuello o la frente para refrescarse.

4. Coma agua

No, esto no es un error tipográfico y no se suponía que dijera "beber".

Comer alimentos con un alto contenido de agua puede ayudar a combatir la deshidratación y garantizar que consuma suficiente agua durante el día.

Comer ciertas frutas y verduras que contienen más del 90% de agua también puede ayudar a reponer los electrolitos que puedes estar perdiendo a través del sudor.

Entonces, ¿qué alimentos pueden hacer esto? Según American Family Care, algunas opciones incluyen:

Apio

Pepino

Tomates

Sandía

Coliflor

Fresas

Guisantes

Ahora que conoce algunas formas inesperadas de enfriar su cuerpo, también es importante conocer las señales de cuándo su cuerpo comienza a sobrecalentarse.

"El error que comete la gente es que no son conscientes de sus síntomas", dijo el verano pasado a NBC Chicago el Dr. Trevor Lewis, presidente de Medicina de Emergencia de Cook County Health.

La insolación, el agotamiento por calor y los calambres por calor pueden ocurrir durante períodos de calor extremo, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sin embargo, los tres pueden presentar síntomas diferentes.

Por ejemplo, las personas que sufren un golpe de calor a menudo presentan la piel enrojecida, caliente y seca, sin sudor, dicen los CDC. Los síntomas del agotamiento por calor, según los CDC, incluyen sudoración intensa.

Síntomas del golpe de calor

La enfermedad más grave relacionada con el calor, la insolación, puede provocar una discapacidad permanente o la muerte si no se trata. Según los CDC, el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo ya no puede controlar su temperatura. Si se produce un golpe de calor, la temperatura corporal de una persona puede aumentar a 106 grados o más en 15 minutos.

Los siguientes son síntomas de un golpe de calor:

Confusión, estado mental alterado, dificultad para hablar

Pérdida del conocimiento (coma)

Piel caliente y seca o sudoración profusa.

Convulsiones

Temperatura corporal muy alta

Si cree que es posible un golpe de calor y nota síntomas, llame al 911 de inmediato.

Síntomas de agotamiento por calor

Menos peligroso que el golpe de calor, el agotamiento por calor ocurre cuando el cuerpo no puede enfriarse mediante la sudoración, según la Clínica Cleveland. A menudo se presenta con síntomas como:

Calambres musculares

Dolores de cabeza

Mareo

Debilidad

Fatiga

Náuseas

Vómitos

Ciertos factores lo hacen más susceptible a contraer enfermedades relacionadas con el calor, como la deshidratación, el nivel de actividad y la edad. Según el Dr. Thomas Waters, médico de urgencias de la Clínica Cleveland, los bebés, los niños y los adultos mayores corren mayor riesgo de sufrir escapes de calor.

Si sospecha de un agotamiento por calor, es fundamental que salga de los elementos lo más rápido posible.

Debes tomar medidas para bajar la temperatura corporal, como rehidratarte, sumergirte en una tina de agua fría y aplicar compresas de hielo en el cuello, las axilas y la ingle.

