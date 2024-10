¿Cuándo se permite que los niños estén solos en casa? Esta es la ley en Illinois

Los padres de niños que necesitan hacer un recado rápido a menudo sueñan con optar por no pelearse con sus hijos para un viaje breve a la tienda, pero ¿qué edad legalmente deben tener los niños para quedarse solos en casa?

Si bien la mayoría de los estados dejan la decisión a discreción de los padres, Illinois es uno de los pocos estados con una guía legal establecida con respecto al tema.

“La ley de Illinois define a un menor desatendido, en parte, como ‘cualquier menor de 14 años cuyo padre u otra persona responsable del bienestar del menor deja al menor sin supervisión durante un período de tiempo irrazonable sin tener en cuenta la salud mental o física, la seguridad o el bienestar de ese menor’”, según el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS).

El estado define un período de tiempo “irrazonable” con diferentes variables, dijo un portavoz del DCFS de Illinois a TODAY.com

“¿El cuidador los deja solos durante dos horas o cinco días? ¿De quién más es responsable el niño, si es que hay alguien?”, dijo el portavoz. “¿Tiene el niño comida y refugio adecuados y se encuentra en un entorno seguro? ¿Sabe cómo contactar al personal médico si es necesario? ¿Sabe qué hacer en caso de emergencia?”

El vecino estado de Indiana no ofrece una edad específica con respecto a la cuestión legalmente.

“Un padre es en última instancia responsable de la supervisión de su hijo hasta que el niño alcance la edad de 18 años”, afirma el Gobierno del Estado de Indiana.

“A menudo, los padres dejan a sus hijos sin atención a una edad más temprana o permiten que los niños menores de 18 años cuiden a otros niños. Antes de los 18 años, la ley les da a los padres la discreción para tomar estas decisiones en función del riesgo percibido y sopesando factores como la madurez del niño, los riesgos ambientales físicos, etc.”



¿Cuándo está bien dejar a los niños solos en casa?

En general, 12 años o más es “una edad bastante aceptable”, dice la terapeuta familiar Sheryl Ziegler a TODAY.com, haciéndose eco del rango recomendado por la Academia Estadounidense de Pediatría. Según Ziegler, los preadolescentes generalmente han experimentado momentos de independencia, como caminar hasta la casa de un amigo o hasta la parada del autobús.

Por supuesto, depende de tu hijo. Los padres deben pensar en el nivel de comodidad del niño, su madurez, su salud emocional y física, su entorno, el acceso a apoyo y si estarán presentes sus hermanos mayores o menores.

Si quieres dar el paso, aprende la ley de tu estado (y todos sus matices) para evitar cometer negligencia infantil accidentalmente.

“Las leyes de protección infantil de muchos estados clasifican ‘no proporcionar una supervisión adecuada a un niño’ como negligencia infantil”, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. “Pero en la mayoría de los casos, los estados no definen qué se considera ‘supervisión adecuada’”.

Luego, haz estas preguntas antes de tomar lo que Ziegler llama “un riesgo meditado y calculado”.

¿Está mi hijo emocionalmente preparado?

Incluso si confías en tu hijo, es posible que no esté preparado para este hito. Comprueba si se siente cómodo e interesado en un experimento diurno que, según Ziegler, no debería exceder los 30 a 45 minutos.

“Podrías decir: ‘Tu hermano está muy ocupado con los deportes y sé que odias acompañarlo. “Estás empezando a dar señales de que puedo confiar en que te quedarás solo en casa durante un breve período de tiempo”, dice Ziegler, autora de “The Crucial Years: The essential guide to mental health and modern puberty in middle childhood (ages 6-12)”.

Agrega: “Algunos niños están emocionados y otros están asustados, en cuyo caso, este no es un tema que quieras abordar”.

Debes sentirte seguro de que tu hijo sigue las reglas y respeta los límites; incluso si lo dejas frente a un dispositivo, aún podría husmear en las habitaciones de las personas, acceder a contenido para adultos en línea o jugar con fósforos, dice Ziegler, y recomienda que los padres mantengan el alcohol, el tabaco y las armas bajo llave.

¿Mi hijo es un solucionador de problemas?

“¿Puede tu hijo hacer cosas básicas por sí solo?”, pregunta Ziegler.

Antes de quedarse solo en casa, los niños deben ser autosuficientes hasta cierto punto, capaces de preparar una comida, usar el baño de forma independiente, limpiar un corte y aplicar una curita, dice Ziegler.

¿Los niños entienden que no deben abrirle la puerta a nadie, ya sean repartidores, vendedores ambulantes o personas que conocen? ¿Saben que deben quedarse dentro de la casa y no salir? Si su hijo no puede responder correctamente a estas preguntas, enséñele las reglas.

¿Mi hijo recibe apoyo?

Su hijo debe memorizar su número de teléfono, su dirección de casa y los códigos de acceso al edificio, junto con cómo y cuándo llamar al 911.

Mientras esté fuera de casa, “pregunte a su hijo a mitad de camino, pero no se exceda o no se sentirá confiado”, dice Ziegler. O pídale a un vecino que pase por su casa, siempre que su hijo sepa a quién esperar.

Además, cargue todos los dispositivos electrónicos para que su hijo tenga una línea con el mundo exterior.