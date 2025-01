Mientras continúa el gélido enero en Chicago, es posible que hayas notado que la luz del día se cuela un poco más por las ventanas, con amaneceres más tempranos y atardeceres más tardíos, aunque sea solo por un minuto.

Ya sabes lo que eso significa: se acerca la fecha de adelantar el horario.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Según la ley federal, el cambio de hora comienza el segundo domingo de marzo y se extiende hasta el primer domingo de noviembre en la mayor parte de los EE. UU.

Para 2024, el cambio de hora finalizó el 3 de noviembre, cuando los relojes se "atrasaron" una hora. En 2025, se reanudará en los EE. UU. el 9 de marzo, cuando los relojes se adelantarán una hora (y la gente, de hecho, perderá una hora de sueño).

Pero no siempre fue así.

Aquí se detalla qué es, por qué se creó, qué estados lo observan y más.

¿Por qué tenemos el horario de verano? ¿Por qué se creó?

Los relojes solían adelantarse el primer domingo de abril y se mantuvieron así hasta el último domingo de octubre, pero se implementó un cambio en parte para permitir que los niños salieran a pedir dulces con más luz de día.

En los Estados Unidos, el horario de verano dura un total de 34 semanas, desde principios hasta mediados de marzo hasta principios de noviembre en los estados que lo observan.

A algunas personas les gusta atribuirle a Benjamin Franklin el mérito de ser el inventor del horario de verano cuando escribió en un ensayo de 1784 sobre el ahorro de velas y dijo: "Acostarse temprano y levantarse temprano hace al hombre saludable, rico y sabio". Pero eso fue más una sátira que una consideración seria.

Alemania fue la primera en adoptar el horario de verano el 1 de mayo de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, como una forma de ahorrar combustible. El resto de Europa siguió su ejemplo poco después.

Estados Unidos no adoptó el horario de verano hasta el 19 de marzo de 1918, con la intención de añadir horas de luz diurna adicionales también como una forma de ayudar a ahorrar costos de energía durante la Primera Guerra Mundial, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Sin embargo, fue impopular y se abolió después de la Primera Guerra Mundial.

El 9 de febrero de 1942, Franklin Roosevelt instituyó un horario de verano durante todo el año, al que llamó "tiempo de guerra". La ley, nuevamente, tenía como objetivo instaurar el horario de verano para "ayudar a conservar combustible y promover la defensa de la seguridad nacional", dijo el departamento. Esto duró hasta el 30 de septiembre de 1945.

El horario de verano no se convirtió en estándar en los EE. UU. hasta la aprobación de la Ley de Horario Uniforme de 1966, que ordenó el horario estándar en todo el país dentro de las zonas horarias establecidas. Estableció que los relojes avanzarían una hora a las 2 a.m. del último domingo de abril y se retrasarían una hora a las 2 a.m. del último domingo de octubre.

Los estados aún podrían eximirse del horario de verano, siempre y cuando lo hicieran en su totalidad. En la década de 1970, debido al embargo de petróleo de 1973, el Congreso promulgó un período de prueba de horario de verano durante todo el año desde enero de 1974 hasta abril de 1975 para conservar energía.

Pero partes de la ley se han modificado varias veces desde entonces, dijo el departamento. La política tal como está hoy, implementada por el expresidente George W. Bush en 2005, extendió el horario de verano por algunas semanas, comenzando el segundo domingo de marzo y terminando el primer domingo de noviembre.

¿Qué estados no observan el horario de verano?

Casi todos los estados de EE. UU. observan el horario de verano, con las excepciones de Arizona (aunque algunas tribus indígenas observan el horario de verano en sus territorios) y Hawái. Los territorios de EE. UU., incluidos Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de EE. UU., no observan el horario de verano.

¿Podría el presidente Trump poner fin al horario de verano?

En una publicación de diciembre de 2024 en TruthSocial, Trump, quien era presidente electo en ese momento, escribió: "El Partido Republicano hará todo lo posible para eliminar el horario de verano, que tiene un electorado pequeño pero fuerte, ¡pero no debería! El horario de verano es inconveniente y muy costoso para nuestra nación".

Si bien la posición de Trump pareció obtener el respaldo de los asesores Elon Musk y Vivek Ramaswamy, el hijo del presidente electo, Donald Trump Jr., pareció respaldar la posición opuesta.

La posición del joven Trump es coherente con un proyecto de ley que el Senado aprobó en 2022 que habría hecho que el horario de verano fuera permanente a partir del año siguiente.

La campaña de Trump no respondió de inmediato a las preguntas de NBC News para aclarar si Trump busca eliminar el horario de verano o hacerlo permanente.

¿Cómo afectaría la eliminación del horario de verano al área de Chicago?

Como el horario de verano se observa en Illinois de marzo a noviembre, las puestas de sol llegarán hasta las 8:29 p.m. El 20 de junio se aplicará el horario de verano, que marcará el amanecer a las 5:15 a.m., según timeanddate.com.

Si Chicago y el resto de Illinois continuaran observando el horario estándar después del cambio a principios de marzo, tanto el amanecer como el atardecer en pleno verano serían una hora antes, con un amanecer a las 4:15 a.m. y un atardecer a las 7:29 p.m.

Mantener el horario estándar significaría puestas de sol más tempranas en general, lo que incluiría una puesta de sol a las 6:03 p.m. el 20 de marzo, a diferencia de la puesta de sol a las 7:03 p.m. que Chicago verá en esa fecha el año próximo bajo el horario de verano.