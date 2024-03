Cronología de los casos de sarampión en Chicago y que saber sobre el virus

Mientras los casos de sarampión en Chicago continúan aumentando y los funcionarios de salud llegan a la ciudad para ayudar en los esfuerzos por prevenir la propagación, ¿qué sabemos hasta ahora sobre el brote?

El aumento de casos ha provocado advertencias de los funcionarios de la zona, llamados a la vigilancia y preguntas sobre las vacunas.

Aquí hay un desglose de lo que debe saber:

Cronología de casos confirmados en Chicago

El Departamento de Salud Pública de Chicago anunció tres casos adicionales el martes, lo que eleva a ocho el número de infecciones reportadas en la ciudad. Los casos marcan los primeros en Chicago desde 2019.

Esto es lo que sabemos sobre cada uno:

Primer caso reportado el 7 de marzo

El primer caso se informó la semana pasada en un residente de la ciudad. Según los funcionarios, se desconoce la fuente de infección del individuo y su período de infección terminó el 6 de marzo. El individuo se está "recuperando bien" en su casa, dijeron los funcionarios. Aunque una investigación no identificó ningún viaje reciente fuera de Chicago, el individuo infectado informó interacciones con viajeros nacionales e internacionales. Las autoridades no han podido determinar un vínculo entre este caso y un caso de un residente de Indiana que visitó Chicago el mes pasado.

Segundo caso reportado el 8 de marzo

El segundo caso se anunció el viernes por la mañana temprano y se informó en un niño que se alojaba en un refugio para inmigrantes en Pilsen. El comunicado continúa diciendo que el niño se ha recuperado y "ya no es contagioso". Las autoridades pidieron a los residentes del refugio que "permanezcan en el lugar hasta que se pueda determinar si están vacunados contra el sarampión y, por lo tanto, son inmunes a la enfermedad infecciosa".

"Aquellos que hayan sido vacunados podrán abandonar el refugio mientras que aquellos que no hayan sido vacunados tendrán que permanecer", continúa el comunicado. "Todos los residentes no vacunados serán examinados para detectar síntomas y se les ofrecerá la vacuna contra el sarampión".

El CDPH dijo el viernes que establecerá un proceso para comenzar a evaluar los niveles de vacunación de todos los residentes del refugio.

Tercer caso reportado el 10 de marzo

Se confirmó un segundo caso de sarampión en el mismo refugio para inmigrantes de Pilsen, anunciaron el domingo funcionarios de salud pública.

Según el Departamento de Salud Pública de Chicago, el caso fue confirmado en el refugio de Pilsen este fin de semana.

Un niño ha sido hospitalizado a causa de la enfermedad, pero se encuentra en buenas condiciones, según las autoridades.

Cuarto y quinto casos confirmados el 11 de marzo

Se confirmaron dos casos más de sarampión en Chicago, también en el refugio para inmigrantes de Pilsen.

El Departamento de Salud Pública de Chicago anunció el lunes que se reportaron infecciones en dos adultos alojados en el refugio para migrantes de Pilsen. Se dijo que ambos se encontraban en condición estable.

Tres casos más confirmados el 12 de marzo

Los funcionarios de salud de Chicago confirmaron el martes tres casos más de sarampión en el refugio para inmigrantes de Pilsen. Sin embargo, no ofrecieron más detalles.

Qué saber de los casos de Chicago

Los funcionarios de salud están trabajando para contactar a las personas que pudieron haber estado cerca del virus y han determinado que los residentes que estuvieron en los siguientes lugares el 27 de febrero pueden haber estado expuestos al sarampión.

Swedish Hospital, Galter Medical Pavilion en 5140 N California Ave, Chicago, IL 60625, de 8:30 a. m. a 12 p. m.

Autobús CTA #92 (Foster) entre las 9:15 y las 11:30 a.m.

Se recomienda a cualquier persona que estuvo en los lugares mencionados anteriormente en esos momentos que se comunique con CDPH de inmediato al 312-743-7216, de lunes a viernes, entre las 8 a. m. y las 5 p. m.

Quienes desarrollen síntomas deben comunicarse con un proveedor de atención médica antes de visitar un consultorio médico o un departamento de emergencias.

Además, Cook County Health también emitió una advertencia a los pacientes sobre posibles exposiciones al sarampión dentro de sus instalaciones.

Según un anuncio del lunes de Cook County Health, las exposiciones están relacionadas con dos de los cinco casos confirmados de sarampión reportados por el Departamento de Salud Pública de Chicago.

Las exposiciones ocurrieron en dos instalaciones diferentes, según el anuncio.

"El 27 de febrero, un paciente con síntomas similares al sarampión se presentó en el Departamento de Emergencias del Hospital Stroger", decía el anuncio. "La prueba de PCR del paciente dio positivo el 5 de marzo. El paciente ingresó el 27 de febrero bajo aislamiento adecuado y precauciones de transmisión aérea".

"El 7 de marzo, un segundo paciente, que visitó el Centro de Salud Arlington Heights de CCH y el Edificio Profesional de CCH, luego dio positivo por sarampión", continuó el anuncio.

Los funcionarios de Cook County Health están pidiendo a cualquier persona que estuvo en el Departamento de Emergencias del Hospital Stroger o en el Centro de Salud de Arlington Heights de CCH durante el período de exposición anterior que se comunique con el CDPH al 312-743-7216.

El martes, un equipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) llegó a Chicago para ayudar con la respuesta de la ciudad.

"Los CDC continúan recomendando la vacuna MMR, segura y eficaz, como parte del calendario de vacunación de rutina para todos los niños y adultos, con orientación especial para viajes internacionales", continúa el comunicado.

Los funcionarios de salud de Chicago instaron a quienes no están vacunados a "tomar precauciones".

“Aunque vemos nuevos casos todos los días, esto no es como el brote de COVID-19. La gran mayoría de los habitantes de Chicago están vacunados contra el sarampión y, por lo tanto, no corren un alto riesgo”, dijo en un comunicado el comisionado del CDPH, Dr. Olusimbo 'Simbo' Ige. “Pero aquellos que no están vacunados deben tomar precauciones y, si están expuestos, ponerse en cuarentena de inmediato y comunicarse con su proveedor de atención médica. Por encima de todo, vacúnese para que usted también pueda estar protegido de este virus”.

Los funcionarios de salud de Illinois también dijeron que se ofrecería asistencia estatal para apoyar a Chicago.

"El IDPH está trabajando para coordinar la asistencia estatal para apoyar a nuestros socios locales de salud pública mientras enfrentan un brote de sarampión que refleja un aumento nacional continuo del sarampión este año", dijo el director del IDPH, Dr. Sameer Vohra, en un comunicado. “Si bien la gran mayoría de los residentes de Chicago y del condado de Cook están vacunados contra el sarampión y no corren riesgo, apoyamos firmemente el llamado del Departamento de Salud Pública de Chicago para que todos los residentes no vacunados reciban la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) ahora. "

¿Qué es el sarampión?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "el sarampión es una enfermedad grave y altamente contagiosa transmitida por el aire causada por un virus que puede provocar complicaciones graves y la muerte".

Si bien el virus puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en los niños.

"El sarampión infecta las vías respiratorias y luego se propaga por todo el cuerpo", informa la OMS.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el sarampión se considera "una de las enfermedades más contagiosas".

"Tan contagioso que si una persona lo tiene, hasta el 90% de las personas cercanas a esa persona que no son inmunes también se infectarán", informan los CDC.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Los primeros síntomas pueden aparecer entre siete y 14 días después de la exposición al virus, según los CDC.

A menudo comienza con síntomas como:

Fiebre alta (puede aumentar a más de 104°)

Tos

secreción nasal (coriza)

Ojos rojos y llorosos (conjuntivitis)

Una vez que comienzan los síntomas, las cosas pueden empeorar.

Dos o tres días después de la aparición de los síntomas, puede aparecer algo conocido como "manchas de Koplik".

"Pueden aparecer pequeñas manchas blancas (manchas de Koplik) dentro de la boca dos o tres días después de que comienzan los síntomas", informan los CDC.

De tres a cinco días después de la aparición de los síntomas, es probable que comience una erupción.

"Por lo general, comienza como manchas rojas planas que aparecen en la cara en la línea del cabello y se extienden hacia el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies", afirma el CDC, y agregan:

También pueden aparecer pequeñas protuberancias elevadas encima de las manchas rojas planas.

Las manchas pueden unirse a medida que se extienden desde la cabeza al resto del cuerpo.

Cuando aparece la erupción, la fiebre de una persona puede aumentar a más de 104° Fahrenheit.

¿Cómo se propaga?

El sarampión se transmite cuando una persona infectada estornuda o tose, según los CDC.

"Si otras personas respiran el aire contaminado o tocan la superficie infectada y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, pueden infectarse", afirmó la agencia.

El virus puede vivir en un espacio aéreo hasta dos horas después de que una persona infectada sale, dicen las autoridades.

¿Cuánto tiempo es contagiosa una persona con sarampión?

Las personas con sarampión pueden transmitirlo a otras personas desde cuatro días antes de que aparezca el sarpullido hasta cuatro días después, según los CDC.

¿Qué tan efectiva es la vacuna contra el sarampión y cuántas inyecciones se necesitan?

Según los CDC, dos dosis de la vacuna MMR tienen aproximadamente un 97% de efectividad para prevenir el sarampión, mientras que una dosis tiene aproximadamente un 93% de efectividad.

Normalmente, la primera dosis se administra a niños de entre 12 y 15 meses de edad. La segunda dosis se recibe entre los 4 y 6 años, aunque aquellos sin cartilla de vacunación pueden recibir la vacuna "lo antes posible".

Según el Departamento de Salud Pública de Chicago, "la mayoría de los habitantes de Chicago se vacunan de forma rutinaria en la infancia y, por lo tanto, no corren un alto riesgo".

"Cualquier persona que no esté vacunada contra el sarampión debe hacerlo", dijo el CDPH en un comunicado. "La vacuna MMR está disponible en la mayoría de los consultorios médicos y farmacias. Los niños de Illinois de hasta 10 años pueden vacunarse en las farmacias según la ley de Illinois. Las clínicas de vacunación del CDPH brindan la vacuna MMR sin costo alguno a cualquier niño de 0 a 18 años años y adultos sin seguro de 19 años o más."

Los CDC informan que las personas que recibieron dos dosis de la vacuna cuando eran niños están "protegidas de por vida" y no necesitan dosis de refuerzo.

"Muy pocas personas (alrededor de tres de cada 100) que reciben dos dosis de la vacuna contra el sarampión contraerán el sarampión si se exponen al virus", señalan los CDC. "Los expertos no están seguros de por qué. Podría ser que sus sistemas inmunológicos no respondieron tan bien como deberían a la vacuna. Pero la buena noticia es que las personas completamente vacunadas que contraen sarampión parecen tener más probabilidades de tener una enfermedad más leve. Y personas completamente vacunadas parece también ser menos probable que transmita la enfermedad a otras personas, incluidas las personas que no pueden vacunarse porque son demasiado jóvenes o tienen sistemas inmunológicos debilitados".

¿Cómo puedo saber si recibí la vacuna contra el sarampión?

Aquellos que quieran saber si están vacunados pueden consultar sus registros de vacunación aquí o preguntar a sus proveedores de atención médica.

"La clave para prevenir el sarampión es la vacunación. Si no está vacunado, le recomendamos encarecidamente que lo haga", dijo el Dr. Olusimbo Ige, comisionado del CDPH. "Si no está seguro de haber sido vacunado, pregúntele a su proveedor de atención médica si necesita una MMR. Si su hijo tiene 1 año o más y nunca ha recibido la vacuna MMR, comuníquese con el pediatra de su hijo para analizar cómo hacerlo. su hijo puede quedar atrapado con sus vacunas".