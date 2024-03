Confirman tres casos más de sarampión en un refugio para migrantes en Pilsen

CHICAGO - El Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) confirmó el martes tres casos más de sarampión en el refugio para migrantes recién llegados en Pilsen.

Sin embargo, no se han proporcionado detalles adicionales sobre los pacientes, por ejemplo, si se trata de adultos o de menores.

La confirmación vino mientras la agencia continuaba coordinando una respuesta integral en toda la ciudad en torno a los primeros casos de sarampión que se han confirmado en Chicago en cinco años. Un equipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) llegó a Chicago el martes para apoyar los esfuerzos para frenar la propagación de este virus que es altamente infeccioso.

Con los tres nuevos casos confirmados este martes, el total aumentó a ocho en la última semana, uno de los cuales no estaba relacionado con el refugio. "CDPH continúa realizando investigaciones de estos casos para identificar a personas no vacunadas que pueden haber entrado en contacto con ellos mientras eran contagiosos", indicó la agencia en un comunicado.

“Aunque vemos nuevos casos todos los días, esto no es como el brote de COVID-19. La gran mayoría de los habitantes de Chicago están vacunados contra el sarampión y, por lo tanto, no corren un alto riesgo”, dijo el comisionado del CDPH, Olusimbo 'Simbo' Ige. “Pero aquellos que no están vacunados deben tomar precauciones y, si están expuestos, [deben] ponerse en cuarentena de inmediato y comunicarse con su proveedor de atención médica. Por encima de todo, vacúnese para que usted también pueda estar protegido de este virus”, agregó.

Mientras tanto, CDPH alienta a todos los migrantes recién llegados y a todos los residentes de Chicago a recibir la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) si aún no lo han hecho.

CDPH informó que está trabajando este martes con personal del Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo (DFSS) y la Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias (OEMC) junto con el estado para reubicar a los residentes del refugio de Pilsen en espacios de hotel designados y otras ubicaciones de refugio para crear más espacio para la cuarentena.

Representantes de los CDC llegaron a Chicago para apoyar la respuesta brindando orientación sobre protocolos de monitoreo de síntomas, prácticas de cuarentena y aislamiento específicas para entornos de refugio, y coordinación para la campaña de vacunación en curso en los diversos refugios para recién llegados de Chicago. CDPH también está trabajando con otras agencias de la ciudad, el Departamento de Salud del condado de Cook y el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), y varios socios comunitarios y de atención médica.

"IDPH está trabajando para coordinar la asistencia estatal para apoyar a nuestros socios locales de salud pública mientras enfrentan un brote de sarampión que refleja un aumento nacional continuo del sarampión este año", dijo el director del IDPH, Dr. Sameer Vohra. “Si bien la gran mayoría de los residentes de Chicago y del condado de Cook están vacunados contra el sarampión y no corren riesgo, apoyamos firmemente el llamado del Departamento de Salud Pública de Chicago para que todos los residentes no vacunados reciban la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) ahora. El sarampión es muy contagioso y puede causar complicaciones graves a quienes no están vacunados”.

En los últimos días, CDPH y sus socios aseguraron que han evaluado a casi todos los residentes del refugio de Pilsen, vacunando a alrededor de 900 y confirmando la inmunidad del resto, lo que significa que estaban vacunados previamente o habían sido infectados, por lo que estaban protegidos.

¿Qué están haciendo las autoridades de salud para abordar los casos de sarampión?

Los equipos coordinados por el CDPH ahora se han trasladado a otros refugios en toda la ciudad para proporcionar vacunas a quienes aún no las han recibido.

CDPH y OEMC afirmaron tener una "presencia permanente" en la zona de llegada de la ciudad de Chicago, brindando vacunación contra el sarampión a las personas que llegan a Chicago. Según CDPH, los migrantes recién llegados "son evaluados y dirigidos a atención de seguimiento con Cook County Health u otros proveedores asociados si es necesario, y los casos más emergentes reciben la máxima prioridad. Todos los recién llegados que hayan sido vacunados o presenten prueba de vacunación serán ubicados en refugios temporales".

¿Qué es el sarampión, cuáles son los síntomas y cómo puedo protegerme?

El sarampión es una infección respiratoria grave y altamente contagiosa que causa sarpullido y fiebre alta y puede provocar neumonía y otras complicaciones y puede ser particularmente desafiante para bebés y niños pequeños.

Para protegerse de esta infección, autoridades santiarias recomiendan revisar sus registros de vacunación o comunicarse con su proveedor de atención médica para asegurarse de que estén al día con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).

Los residentes de Illinois y quienes se han vacunado en este estado pueden acceder a los registros de vacunación mediante el portal Vax Verify del Departamento de Salud Pública de Illinois.

La vacuna MMR está disponible en la mayoría de los consultorios médicos y farmacias. Los niños de Illinois de hasta 7 años pueden vacunarse en las farmacias, según la ley de Illinois. Las clínicas de vacunación del CDPH brindan la vacuna MMR sin costo de bolsillo a cualquier niño de 0 a 18 años y a adultos sin seguro de 19 años o más. Para obtener más información sobre el sarampión, visita el sitio web de CDPH.

Se recomienda una primera dosis de la vacuna MMR a los 12 meses de edad y una segunda entre los 4 y 6 años de edad, pero CDPH dice que nunca es demasiado tarde para recibir la vacuna MMR si aún no lo ha hecho. CDPH ofrece vacunas MMR sin costo para adultos y niños sin seguro elegibles para las vacunas a través del programa para niños en diversas clínicas de salud en Chicago. Los adultos que no estén seguros de estar vacunados contra el sarampión deben comunicarse con su proveedor de atención médica. Para obtener más información sobre el sarampión y cómo puede protegerse, visita el sitio web de los CDC.

Hay algunas medidas que se pueden tomar para evitar el contagio con el virus, tras la confirmación de dos casos en Chicago, según Salud Pública.