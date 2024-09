Cosas que hacer en Chicago este fin de semana: del 27 al 29 de septiembre

Festival de Jazz de Hyde Park

QUÉ: El 18º Festival Anual de Jazz de Hyde Park celebra la creatividad y la comunidad este año con 36 presentaciones.

DÓNDE: Varios lugares en Hyde Park

CUÁNDO: Sábado 28 de septiembre - domingo 29 de septiembre

Chicago Gourmet

QUÉ: "Moda plateada" es el tema del Chicago Gourmet de este año, con un delicioso desfile de moda culinaria que presenta varios eventos durante el fin de semana.

DÓNDE: Millennium Park y otros lugares

CUÁNDO: Hasta el domingo 29 de septiembre

Oktoberfest Chicago

QUÉ: El 22º Oktoberfest anual de Chicago, que presenta cocina tradicional bávara, cerveza artesanal y entretenimiento en vivo.

DÓNDE: St. Alphonsus Church, 1429 W. Wellington Ave., Chicago

CUÁNDO: Viernes 27 de septiembre - domingo 29 de septiembre

Ópera Lírica de Chicago: 'Rigoletto'

QUÉ: La Ópera Lírica de Chicago abre su temporada 2024/2025 con Rigoletto de Giuseppe Verdi, basada en una obra de Victor Hugo.

DÓNDE: Lyric Opera House, 20 N. Wacker Dr., Chicago

CUÁNDO: En el escenario hasta el domingo 6 de octubre

Spider-Man™: A Través del Spider-Verse en Vivo en Concierto

QUÉ: El próximo capítulo de la serie de conciertos de la saga Spider-Verse, ganadora del Oscar y conocida por sus bandas sonoras innovadoras, llega a Chicago para dos espectáculos.

DÓNDE: Teatro Cadillac Palace, 151 W. Randolph St., Chicago

CUÁNDO: Sábado 28 de septiembre

'Ain't Too Proud':La Vida y la Época de The Temptations

QUÉ: "Ain't Too Proud" sigue el extraordinario viaje de The Temptations desde las calles de Detroit hasta el Salón de la Fama del Rock & Roll.

DÓNDE: Teatro Cadillac Palace, 151 W. Randolph St., Chicago

CUÁNDO: Martes 24 de septiembre - domingo 29 de septiembre

MALEVO

QUÉ: Como se ve en America's Got Talent, el grupo de danza masculina argentina MALEVO ofrece una actuación de percusión de gran energía basada en la danza folclórica tradicional de Malambo asociada con los gauchos.

DÓNDE: El Centro de Artes McAninch (MAC), 425 Fawell Blvd. Glen Ellyn, IL.

CUÁNDO: Sábado 28 de septiembre

Festival de Salsa de Chicago

QUÉ: El Festival de Salsa de Chicago presenta a varios artistas de renombre, como Willie Colón, El Gran Combo y más.

DÓNDE: Allstate Arena, 6920 Mannheim Road, Rosemont

CUÁNDO: Sábado 28 de septiembre

Kings of Leon

QUÉ: La banda de rock Kings of Leon trae su gira "Can We Please Have Fun" a Chicago.

DÓNDE: Huntington Bank Pavilion en Northerly Island, 1300 S. Linn White Dr., Chicago

CUÁNDO: Sábado 28 de septiembre

Jeff Lynne's Electric Light Orchestra (ELO)

QUÉ: La banda icónica, ELO de Jeff Lynne, se encuentra actualmente en su última gira, denominada "The Over & Out Tour".

DÓNDE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago

CUÁNDO: Del viernes 27 de septiembre al sábado 28 de septiembre

Gold Over America

QUÉ: Athleta Presenta Gold Over America Tour, protagonizado por Simone Biles y las mejores gimnastas de Estados Unidos, un evento diseñado para inspirar a la próxima generación de campeones.

DÓNDE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago

CUÁNDO: Domingo 30 de septiembre

'Live & Let Die: La Música de Paul McCartney' con Tony Kishman

QUÉ: Durante seis años, Tony Kishman protagonizó la Beatlemanía, y los Beatlemaniacos elogian su parecido visual y vocal con Paul McCartney.

DÓNDE: Teatro Des Plaines, 1476 Miner St, Des Plaines

CUÁNDO: Viernes 27 de septiembre

'¡Oliver!'

QUÉ: HOTT Productions, NFP (Helping Others Through Theatre), presenta "Oliver".

DÓNDE: Prairie Center for the Arts, 201 Schaumburg Ct., Schaumburg

CUÁNDO: Del viernes 27 de septiembre al sábado 28 de septiembre