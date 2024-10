CHICAGO - El Consulado del Ecuador en Chicago anunció esta semana que llevará a cabo una jornada extraordinaria solamente para el trámite de pasaportes.

Aquellas personas que ocupan renovar su pasaporte ecuatoriano, tramitar uno por primera vez o realizar algún trámite relacionado con este documento oficial, pueden tomar provecho de dicha jornada.

El evento será el sábado, 19 de octubre de 9 a.m. a 1 p.m. en las oficinas del consulado ubicadas en el 180 N. Wabash Ave., Piso 4, Chicago, IL 60601. Se atenderá por orden de llegada y no es necesario sacar una cita.

Requisitos para tramitar el pasaporte:

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, debes de cumplir con los siguientes requisitos:

Solicitud de la máxima autoridad, en la que se indique la comisión de servicios, tiempo y destino.

Documento que valide la identidad del solicitante y su nacionalidad.

Presencia física de la persona solicitante ante la autoridad emisora;

Presentación de la cédula de ciudadanía. Cuando se trate de ecuatorianos en el exterior, documento o mecanismo que determine la identidad de la persona;

En caso de niños, niñas o adolescentes, presencia de los padres, o de quien ejerza la representación legal o patria potestad y, en ausencia de éstos, poder otorgado ante Notario Público o autoridad competente.

Copia de nombramiento y/o contrato, en el caso de ser servidor público.

Presentación de declaratoria de la comisión de servicios para Gobiernos Descentralizados.

En el exterior es el Jefe de Misión quien autoriza la emisión o renovación de pasaportes diplomáticos.

Costo del pasaporte es de $90 USD, pero hay un 50% de descuento para connacionales de la tercera edad y hay un descuento del 100% para personas con una discapacidad igual o mayor al 40%, según el ministerio.

¿Necesitas hacer algún otro trámite en el Consulado del Ecuador?

Quienes ocupen realizar alguna otra gestión en el consulado, que no sea relacionado al pasaporte, puede acudir de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. en en el 180 N. Wabash Ave., Piso 4, Chicago, IL 60601. Se atenderá por orden de llegada, no hay que programar cita.

Entre los servicios que ofrece el consulado, se encuentran: pasaportes, cédulas, tarjetas consulares, poderes y partidas de nacimiento. Para más información sobre otros servicios y preguntas, pueden enviar un correo electrónico a cecuchicago@cancilleria.gob.ec

Si deseas obtener información para retiro de pasaportes y cédulas, puedes hacer clic en este enlace.

Para ver todos los detalles sobre los diferentes trámites con el Consulado del Ecuador, haz clic aquí.