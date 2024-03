Confirman otros dos casos de sarampión, elevando la cifra a 12 en Chicago

Los funcionarios de salud de Chicago han confirmado dos casos más de sarampión, ambos provenientes del refugio para migrantes de Pilsen. La última actualización eleva el total de casos en la ciudad a 12.

Según el CDPH, 10 de los 12 casos se originan en el refugio para migrantes de Pilsen y los casos confirmados se dividen entre seis adultos y seis niños.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Los casos en Chicago se producen en medio de un resurgimiento del sarampión en todo el país, y actualmente se confirman casos en 17 estados de EEUU, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Según el Departamento de Salud Pública de Illinois, el gobernador J.B. Pritzker ordenó al departamento, junto con el Departamento de Servicios Humanos de Illinois y la Agencia de Manejo de Emergencias de Illinois, ayudar a los funcionarios de Chicago y del condado de Cook a contener la propagación del virus a principios de esta semana.

"El IDPH está trabajando para coordinar la asistencia estatal para apoyar a nuestros socios locales de salud pública mientras enfrentan un brote de sarampión que refleja un aumento nacional continuo del sarampión este año", dijo el director del IDPH, Dr. Sameer Vohra. “Si bien la gran mayoría de los residentes de Chicago y del condado de Cook están vacunados contra el sarampión y no corren riesgo, apoyamos firmemente el llamado del Departamento de Salud Pública de Chicago para que todos los residentes no vacunados reciban la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) ahora. El sarampión es muy contagioso y puede causar complicaciones graves a quienes no están vacunados”.

Aunque los casos se encuentran actualmente en Chicago, el Dr. LaMar Hasbrouck, director de operaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Cook, dijo que los funcionarios de salud están rastreando actualmente a casi 100 personas que estuvieron potencialmente expuestas al virus.

Además de ayudar a sus homólogos de Chicago con soluciones de aislamiento y cuarentena, los funcionarios de salud de Illinois también brindan evaluaciones de control de infecciones en los sitios de cuarentena, evaluaciones médicas y asistencia con las pruebas.

Los nuevos casos se producen cuando un equipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades llegó al refugio de Pilsen el martes en un esfuerzo por frenar la propagación del virus altamente contagioso.

Los funcionarios de salud dijeron que se están llevando a cabo investigaciones de casos de los contagiados para determinar si alguna persona no vacunada estuvo en contacto con ellos mientras eran infecciosas.

“Aunque vemos nuevos casos todos los días, esto no es como el brote de COVID-19. La gran mayoría de los habitantes de Chicago están vacunados contra el sarampión y, por lo tanto, no corren un alto riesgo”, dijo el Dr. Olusimbo 'Simbo' Ige, comisionado del CDPH. “Pero aquellos que no están vacunados deben tomar precauciones y, si están expuestos, ponerse en cuarentena de inmediato y comunicarse con su proveedor de atención médica. Por encima de todo, vacúnese para que usted también pueda estar protegido de este virus”.

Los funcionarios de salud están alentando a todos los recién llegados y a todos los residentes de Chicago que no hayan sido vacunados previamente a recibir la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).

Las autoridades dijeron que aproximadamente 900 residentes dentro del refugio de Pilsen recibieron la vacuna en los últimos días, mientras que confirmaron la inmunidad de los demás, lo que significa que fueron vacunados previamente o infectados.

La vacuna MMR está disponible en la mayoría de las clínicas, consultorios médicos y farmacias. Los niños de 6 meses en adelante pueden vacunarse, mientras que los niños de 7 años en adelante también pueden recibir la vacuna MMR en las farmacias según la ley de Illinois.

Se recomienda una primera dosis de la vacuna MMR a los 12 meses de edad, mientras que una segunda dosis se recomienda entre los 4 y 6 años.

Los adultos que no estén seguros de estar vacunados contra el sarampión deben comunicarse con su proveedor de atención médica. Para obtener más información sobre el sarampión y cómo puede protegerse, visite el sitio web de los CDC.