CPD y la alcaldía de Chicago responden a la violencia del fin de semana del 4 de julio que dejó a más de 100 baleados

Después de un fin de semana festivo del 4 de julio en el que más de 100 personas fueron baleadas en Chicago, el superintendente de la policía y el alcalde de la ciudad ofrecieron una respuesta sincera, compartiendo nuevos conocimientos sobre las sorprendentes cifras que se informaron.

"Cuando esta violencia imprudente azota nuestra ciudad con esta magnitud, estamos perdiendo una parte del alma de Chicago", dijo el alcalde Brandon Johnson a los periodistas. "Me duele profundamente admitirlo, pero es verdad".

La violencia que estalló el jueves, 4 de julio continuó hasta bien entrado el fin de semana festivo, dejando al menos 19 personas muertas y decenas más heridas en cuatro días.

"Estas son 19 familias cuyas vidas cambiaron para siempre", dijo Johnson. "Y 19 familias se despertaron esta mañana sin un hijo, sin una hija, sin madre, sin padre, sin tía, sin tío. Más de 100 personas cuyas vidas nunca volverán a ser las mismas, cuyo próximo capítulo en la vida es la recuperación y la sanación de esta violencia. Estas 100 personas son miembros de familias y comunidades".

Al final del viernes, el número de tiroteos (seis personas baleadas el jueves y 62 baleadas el viernes, 12 asesinados en ambos días) superó las cifras de todo el fin de semana festivo del año pasado. El año pasado, 11 personas murieron y 62 resultaron heridas durante el fin de semana festivo, que duró cuatro días, del 1 al 4 de julio.

La violencia dio lugar a llamados a la acción por parte de líderes de toda la ciudad, incluido el cardenal Blase Cupich.

"Este año… fuimos testigos de una violencia atroz en todo Chicago: más de 100 personas fueron alcanzadas por disparos, 19 personas perdieron la vida e innumerables familiares y amigos de esas víctimas quedaron con preguntas, oraciones y enojo", dijo Cupich en un declaración. "Como dije el año pasado, tenemos una epidemia de violencia armada en Estados Unidos, y ya es hora de que hagamos algo al respecto. Los hermosos recuerdos de las personas perdidas trágicamente a causa de la violencia armada permanecerán para siempre, pero también lo hará el trauma por la pérdida de seres queridos."

El Superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling, reconoció los desafíos que conlleva la vigilancia policial durante los días festivos con grandes reuniones.

"Lo que tenemos que entender es que cuando analizamos este tipo de violencia, nos fijamos en los días de celebración del año (el 4 de julio y otros días similares) donde los grupos se reúnen, se reúnen grandes grupos. Y a veces esta violencia surge de discusiones insignificantes. Las personas que han estado juntas todo el día, se reúnen como grupo, han estado bebiendo, los ánimos se caldean y la gente decide que van a ventilar sus diferencias a través de la violencia, especialmente la violencia armada."

El grupo Operation Neighborhood Safety se hizo eco de esos sentimientos en una entrevista reciente con NBC Chicago. Los miembros dijeron que las pandillas organizadas ahora son escisiones y facciones y son más violentas que nunca. El exoficial de policía de Chicago Matt Brandon dijo que las pandillas callejeras de la vieja escuela ya no existen.

"En este momento, una pandilla puede ser un grupo de personas a las que no les gusta otro grupo de personas", dijo.

La violencia, advirtió Brandon, es a menudo el resultado de amenazas y burlas realizadas en las redes sociales.

La violencia durante el feriado de este año incluye cuatro tiroteos masivos. En total, 24 personas recibieron disparos, cuatro de ellas mortales, en los ataques masivos.

En el feriado del 4 de julio, en el vecindario Grand Crossing de la ciudad, dos adultos y un niño murieron y otros dos niños pequeños resultaron gravemente heridos cuando varias personas se detuvieron en una residencia y comenzaron a disparar contra una casa.

Según Don Jerome, subjefe del Área Uno de la policía de Chicago, se creía que el tiroteo se debió a una "disputa personal". Se creía que todas las víctimas estaban dentro de la residencia cuando ocurrió el tiroteo, dijo Jerome.

"En lo que realmente tenemos que pensar es en el descaro y el comportamiento de aquellos que pueden entrar a una casa y ver a niños y mujeres y abrir fuego contra ellos", dijo Snelling. "Quiero decir, es sorprendente pensar que, como ser humano, puedes entrar y hacer algo así. Que puedes ver a un niño y abrir fuego".

Los funcionarios pidieron que se presentara cualquier persona que pudiera saber algo sobre los pistoleros responsables de tales tiroteos.

"Necesitamos que la gente empiece a dar un paso al frente. Necesitamos que la gente asuma la responsabilidad. Ayúdenos a ayudarle", dijo Snelling. "Queremos sacar a esta gente de la calle. Nuestra división de detectives, nuestros agentes de policía, nuestras unidades especializadas están trabajando día y noche. Horas de insomnio, enfermizas, sólo para tratar de hacer algo de justicia en esto".

Snelling calificó la violencia del fin de semana como algo más que una simple "cuestión policial".

"Ésta es una cuestión social. La policía no puede estar en el patio trasero de todos. No puede estar en las casas de todos. No pueden invadir cada reunión donde existe la posibilidad de que alguien aparezca con un arma", dijo. "Todo lo que hacemos como departamento de policía se basa en una sospecha razonable para investigar o en una causa probable para un arresto. Entonces lo que debemos considerar es la responsabilidad de todos en esto. Cuando la gente se reúne, necesitamos que comprendan que pueden celebrar, pero que lo hagan de forma segura y responsable. Dicho esto, eso cuando sabemos que tuvimos a alguien que cometió un delito".

Johnson señaló que en junio pidió ayuda federal para hacer frente a la violencia actual en la ciudad.

"El mes pasado pedí a nuestros socios federales que respondieran a los tiroteos masivos en la ciudad de Chicago y les pedí que respondieran a los tiroteos masivos, como hemos experimentado en Chicago, tal como lo hacen en otros lugares de este país. Y tengo la esperanza de que nuestras discusiones en curso garanticen que nuestros socios estatales, así como nuestros socios federales, apoyen rápidamente a la ciudad de Chicago", dijo Johnson. "La ciudad no puede permitirse el lujo de esperar más. Se activa toda la fuerza del gobierno para dar un paso al frente y detener la violencia. Y necesitamos más apoyo".

Dichos recursos, dijo Johnson, incluyen cosas como "servicios de apoyo a las víctimas", como intervención comunitaria contra la violencia y "más tropas en el terreno" trabajando para evitar que las armas ilegales lleguen a las manos equivocadas.

"¿Recuerdan el tiroteo masivo que ocurrió en Highland Park y todos los servicios que reciben? Eso es lo que estamos pidiendo", dijo Johnson. "Eso es todo lo que sucede en otros lugares suburbanos en todo el país cuando ocurren tiroteos masivos como ese. Simplemente decimos que Chicago también se lo merece".

Johnson no llegó a decir que el plan de seguridad de verano de la ciudad era inadecuado, sin embargo, dijo que es una señal de que "tenemos que redoblar nuestros esfuerzos".

"Puedo decirles lo que no funciona. Todos sabemos lo que no funciona en esta sala: cerrar escuelas, cerrar viviendas públicas, aumentar las pensiones, no equilibrar los presupuestos. Sabemos que eso no funciona. Lo intenté y fracasó. Y lo que digo es que sí, tenemos que responsabilizar a la gente y tengo confianza en que nuestro departamento de policía, nuestro superintendente, los detectives están trabajando horas extras. Por eso me comprometí a contratar 200 de ellos. Ya casi llegamos a ese número dentro de mi primer mandato. Así que tenemos que resolver el crimen y nuestra División de Detectives ha dado un paso al frente y lo están haciendo, pero no se trata solo de vigilancia. Mire, no es suficiente para mí aquí y decir que los homicidios han disminuido y los tiroteos… Estás hablando de un plan que presentamos en mayo, en el transcurso de un par de meses. No podemos renunciar a la ciudad de Chicago tan fácilmente, simplemente no puedo."

Si bien la violencia del fin de semana festivo siguió siendo una prioridad, también en los pensamientos de muchos en la ciudad está la Convención Nacional Demócrata que se aproxima, ya que algunos se preguntan si la ciudad está preparada para un evento de tan gran escala.

"Hemos tenido más protestas aquí este año de las que puedo recordar desde 2012, cuando tuvimos el evento de la OTAN aquí. Nuestros oficiales han respondido muy bien. No hemos tenido enfrentamientos violentos con nuestros manifestantes. Hemos tenido nuestras peleas, pero nada que fuera noticia nacional", dijo Snelling. "Nos comunicamos, nuestros oficiales están capacitados adecuadamente para lidiar con ese tipo de situaciones. Dicho esto, tenemos oficiales que están entrenando específicamente para eso. Muy bien, estamos considerando un total de 48 horas de capacitación para que los oficiales se ocupen específicamente de eso con protestas a gran escala y la posibilidad de disturbios civiles. Esperamos que eso no suceda… Ahora, además de eso, hemos estado trabajando en un plan vecinal para asegurarnos de que no estemos retirando recursos que sí están disponibles para mantener seguros nuestros vecindarios".