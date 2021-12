Condado Cook insta a la vacunación tras detectarse primer caso de la variante Ómicron en el Medio Oeste

Este jueves se registraron dos nuevos casos de la variante Ómicron: uno en el estado de Colorado y el otro en Minnesota, siendo este el primero en la región del Medio Oeste.

A nivel local, autoridades de salud trabajan en un plan para evitar un alza de contagios en medio de la temporada de festividades.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

De acuerdo con estadísticas, el 72% de los residentes del condado Cook ya han sido vacunados. Sin embargo, solo 52 % han recibido una dosis y muy pocos la de refuerzo por lo que recomiendan completar la serie de vacunación a quienes les haga falta y obtener la dosis de refuerzo a quienes califican.

Como se anticipan reuniones familiares y en grandes grupos para las navidades, autoridades de salud exhortan al público a celebrar con cuidado.

“Si va a estar adentro, use la máscara, si esté vacunado o no. Si participa en un evento navideño y no está vacunado, hágase la prueba 3 ó 4 días antes del evento y si puede en la mañana del día del evento”, recomendó la Dra. Rachel Rubin, del Departamento de Salud del condado Cook.

Y es que, según expertos en salud, la variante Ómicron se puede transmitir con más facilidad, por lo que reiteran la importancia de vacunarse.

Por su parte, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, comentó que continúa el uso del tapabocas adentros de los lugares y más aún con la presencia de la variante.

Al preguntársele si habrá nuevas restricciones, Pritzker indicó que está vigilando de cerca las hospitalizaciones, que hasta el momento van en aumento. El gobernador agregó que la mayoría de sus pacientes son personas que no están vacunadas.

Si alguna persona aún tiene dudas sobre la eficacia de la vacuna, el Departamento de Salud del Condado Cook recomienda consultar con su médico de confianza o llamarlos a ellos, pero lo más importante es que reciba información verdadera y vacunarse.