Concejal Raymond López deja la contienda por la alcaldía de Chicago

CHICAGO- El concejal Ray Lopez anunció el lunes que abandonó su contienda por la alcaldía de Chicago, diciendo que al hacerlo aumentarían las probabilidades de que Lori Lightfoot no sea reelegida.

“Esta no fue una decisión fácil para mí”, dijo López. “Probablemente he sido uno de los mayores críticos, si no el mayor, de la alcaldesa y su administración, ejerciendo presión en todo momento. Pero también sé que esto no puede tratarse solo de mí”.

López hizo su anuncio en la Junta Electoral de Chicago, donde los precandidatos hacían fila para presentar sus peticiones para la alcaldía y otros cargos municipales.

Lopez actualmente representa el distrito 15 que incluye Brighton Park, Gage Park, New City, West Englewood y Back of the Yards.

