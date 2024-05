Miles de habitantes de Illinois podrían, sin saberlo, tener bonos de ahorro que han madurado. Aquí cómo verificar

El Tesoro de los Estados Unidos está alentando a los residentes de Illinois a verificar los bonos de ahorro que tengan, ya que hay más de $700 millones en bonos que han madurado actualmente en poder de casi 300,000 residentes.

Según las últimas cifras publicadas por el Tesoro, los residentes de Illinois poseen 709 millones de dólares en bonos. Aproximadamente 292,000 residentes poseen actualmente bonos que han madurado por completo, lo que significa que ya no acumulan intereses.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"Muchos de estos tenedores de bonos no saben que han madurado bonos no canjeados, o no están completamente informados del proceso de canje", dijo un portavoz del Tesoro.

Para ayudar a informar a esos residentes, el Tesoro de Estados Unidos opera un sitio web que permite a los tenedores de bonos ver cuánto valen sus tenencias.

Los bonos por valor de hasta 500 dólares se pueden cobrar en la mayoría de los bancos, según los funcionarios, y cantidades más altas podrían requerir depósito en una cuenta bancaria.

Hay varios tipos de bonos disponibles en el Tesoro, y los bonos HH maduran por completo después de 20 años, según los funcionarios. Esos bonos no se han emitido desde 2004, lo que significa que los últimos bonos alcanzarán su madurez total este año.

También se emiten otros tipos de bonos, incluidos los bonos EE exclusivamente electrónicos, cuyo valor está garantizado que duplicará su valor después de 20 años. Los I-Bonds tienen una tasa de interés variable basada en la inflación y pueden seguir acumulando intereses durante décadas.

Los bonos también se pueden comprar a través del Tesoro de los Estados Unidos por tan solo 25 dólares, lo que sirve como un préstamo al gobierno de los Estados Unidos que se reembolsará en una fecha posterior, con intereses incluidos.

Los tenedores de bonos pueden canjearlos un año después de la fecha de compra, pero podrían recibir un interés reducido por cobrarlos anticipadamente, según los funcionarios.

Más detalles están disponibles a través del sitio web del Tesoro.